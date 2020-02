Dél-koreai elnök: A héten mindenképpen meg kell állítani a koronavírus-járványt

A héten mindenképpen meg kell állítani az új koronavírus járványát Dél-Koreában, már nem elég, hogy esetleg „katasztrófa sújtotta övezetté” nyilvánítják a Szöultól 300 kilométerrel délkeletre lévő Tegú várost, ahol a fertőzés gyorsan terjedt az utóbbi napokban – jelentette ki Mun Dzse In dél-koreai elnök kedden a városban.

Izraelből hazaérkező dél-koreai turisták az Incshoni repülőtéren 2020. február 25-én, miután az izraeli kormány a tüdőgyulladást okozó új koronavírus miatt megtiltotta, hogy dél-koreaiak belépjenek az országba (Fotó: MTI/AP/Ahn Jung Dzsun)

Az államfő egy lehetséges intézkedésre utalt, miután már „különleges egészségügyi ellátási övezetté” nyilvánították a Tegúhoz közeli Csöngto várost. Hozzátette, hogy „nagyon súlyos” a helyzet, gyorsan kell cselekedni, és a kormány minden pénzügyi segítséget megad ehhez.

Már mintegy 10 ország megtiltotta, hogy Dél-Koreából bárki külföldi beutazzon a területére, több másik pedig megszigorította a beutazást onnan annak hatására, hogy Dél-Koreában már több száz fertőzöttje van a járványnak. Az esetek többségét az ország negyedik legnagyobb városában, a Szöultól mintegy 300 kilométerre délkeletre fekvő, 2,5 millió lakosú Tegúban regisztrálták, egy keresztény gyülekezet tagjaihoz kapcsolódóan. Keddre 84 új esettel már 977-re nőtt a fertőzöttek száma az országban.

Hongkongban bejelentették, hogy az iskolák legkorábban csak április 20-án nyitnak ki újra a járvány miatt – az utóbbi egy hónapban már harmadszor tolták ki ezt a határidőt –, a szárazföldi Kínában pedig addig nem nyitnak ki újra a felsőoktatási intézmények, amíg teljesen meg nem fékezik a járvány terjedését. Az oktatási intézmények február elején zártak be Kínában a holdújév ünnepe miatt.

Már hat arab országban jelent meg a betegség, mind olyan emberek révén, akik Iránban jártak. Kuvait közölte kedden, hogy a fertőzöttek száma nyolcra nőtt az országban, közülük négy szaúdi, négy pedig bahreini. Az Egyesült Arab Emírségekben 13-ra nőtt a fertőzöttek száma, legtöbbjük járt Kínában.

Irak határozatlan időre meghosszabbította a beutazási tilalmat azok számára, akik Kínából vagy Iránból akarnak belépni az országba, és beutazási tilalmat rendelt el azokkal szemben, akik Thaiföldről, Dél-Koreából, Japánból, Olaszországból vagy Szingapúrból érkezve akarnak belépni az országba, akár közvetlenül, akár közvetve. A diplomaták, hivatalos küldöttségek tagjai és az iraki állampolgárok kivételek ezen intézkedések alól – közölte az egészségügyi minisztérium, amely egyúttal eltanácsolta az irakiakat attól, hogy ezekbe az országokba utazzanak. Irakban hétfőn jelent meg a betegség, kedden már öt fertőzöttről számoltak be a hatóságok

Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy az iráni esetek miatt határozatlan időre felfüggeszti az Iránba tartó járatait, kivéve a Teheránba tartókat. Az emírségeken kívül már csak Katar indít közvetlen légi járatokat Iránba. Iránban keddre 15-re nőtt a halálos áldozatok száma, és 61-en fertőződtek meg bizonyosan, miközben a fertőzésgyanús esetek száma mintegy 900. Az esetek többsége a síiták szent városában, Kúmban történt, ahol jelenleg 320 beteget tartanak kórházban. Iránban haltak meg a legtöbben a vírusról Kínán kívül. Az ország hatóságai elővigyázatosságból számos tartományban bezártak oktatási intézményeket, és törölnek sok nyilvános eseményt.

Védőruhát viselő egészségügyi alkalmazott fertőtlenít egy korlátot a koronavírus elleni védekezésül a szöuli Szongpa Kulturális Központban 2020. február 25-én (Fotó: MTI/EPA/Dzson Hon Kjun)

Olaszország déli részén, a szicíliai Palermóban is megjelent a betegség, ugyanis egy fertőzött nő az észak-olaszországi Bergamóból odautazott. Giuseppe Conte olasz miniszterelnök közölte hétfőn este egy tévéműsorban, hogy a betegség hazai elterjedésének a forrása egy észak-olasz kórház lehet, ahol nem tartották be a biztonsági intézkedéseket, de nem nevezte meg a kórházat. A kormányfő bírálta viszont, hogy helyi hatóságok indokolatlan óvintézkedéseket is hoznak a járvány miatt.

A Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken vesztegzár alá helyezték hétfőn egy szálloda többszáz vendégét, mert egyikről kiderült, hogy megfertőződött a vírussal – jelentette kedden az El País című lap.

A COVID-19 vírustörzs már több mint 80 ezer embert megfertőzött szerte a világban, és mintegy 2700-an pedig meghaltak az általa okozott tüdőgyulladásban. A megbetegedések és halálozások túlnyomó többsége továbbra is a kínai Hupej tartományban történt.