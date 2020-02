Koronavírus: bezárt iskolák, üres polcok, kihalt utcák Olaszországban

Bezárt iskolák, óvodák, üres polcok a boltokban, kihalt utcák – így néz ki az egyik vesztegzár alatt lévő olasz kisváros, ahonnan egy ott élő magyar küldött felvételeket az M1 Híradónak. A külügyminisztérium továbbra is azt tanácsolja, hogy csak az utazzon a lezárt olasz tartományokba, akinek feltétlenül muszáj. Aki pedig úgy érzi, hogy bajban van, hívja a konzuli szolgálatot – közölte az M1 Híradója.

Cikkünk frissült.

Milánó mellett egy Pantigliate nevű településen, 15 km-re a járvány központjától él Onfiani Klaudia és családja. Az iskolák és az óvodák bezártak- és az utcák is konganak az ürességtől azokon a felvételeket, amelyeket ő készített az M1-nek.

A boltokat és üzleteket megrohamozták az emberek. A felvételeket és fényképeken jól látszik, hogy több üzletet is szó szerint kifosztottak a vásárlók. Klaudia és családja is bevásárolt tartós élelmiszerekből.



„A színházak, a milánói dóm, a Scala, a legtöbb közintézmény, iskolák, óvodák mind bezártak, a tömegközlekedés csökkentve működik, tehát nincs ugyanolyan mennyiségű busz, metró. Fokozottan korlátozzák az emberek érintkezési lehetőségét” – fogalmazott.

A Milánó mellett élő magyar nő azt is mondta, hogy a védőmaszkok és fertőtlenítőszerek mindenhol elfogytak.

„Az emberek nagyon félre vannak tájékoztatva abból a szempontból, hogy nem tudják, hogy maszkot csak annak kell felvennie, akiknél a tünetek jelentkeznek, akik attól félnek, hogy másokat megfertőznek. Aki teljesen egészséges, annak felesleges, sőt rosszabb felvenni” – fogalmazott.

Itthon a szakemberek is arra hívják fel a figyelmet, hogy ne használjon szájmaszkot az, aki egészséges.

Folyamatosan alkalmazkodni kell a járványügyi helyzethez – erről beszélt az országos tisztifőorvos az M1-en. Müller Cecília hangsúlyozta: az olaszországi események szükségesség tették, hogy kiemelten figyeljék a gyanús eseteket.

A magyar kormány mindent megtesz az emberek biztonságáért, ugyanakkor járványhelyzetről van szó, amelyben senki nem tudja mit hoz a másnap – erről beszélt a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára az M1-en.

Menczer Tamás hangsúlyozta: továbbra is azt kérik, hogy az érintett területekre, csak akkor utazzanak, ha az halaszthatatlan.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közzétett egy Olaszország fertőzöttségét mutató térképet is, emellett a konzuli szolgálat honlapján minden fontos információ is megtalálható. Közzétették azokat a telefonszámokat is, ahol segítséget lehet kérni, de azt kérik mindenkitől, hogy ezeket tényleg csak azok hívják, akik valóban bajban vannak.

A címlapfotó illusztráció.