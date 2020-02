Gyulán lesz az ország legnagyobb pálinkabemutatója

Gyulán szervezik meg Magyarország legnagyobb pálinkabemutatóját, az április 24-én kezdődő rendezvényen többek között az alma és csonthéjas termésű, vadontermő és bogyósgyümölcsökből készült, valamint a szőlő- és tönkölypálinkákat készítő szeszfőzdék szakmai elismerésben részesülhetnek – közölték a szervezők az MTI-vel.

A Pálinka Show a programját nemzetközi tapasztalatok alapján állítják össze. Az eseményen a pálinkás szakma meghatározó képviselői találkozhatnak a kis- és nagykereskedelmi láncok döntéshozóival, hotel- és étteremvezetőkkel, tulajdonosokkal, illetve közvetlenül a minőségi pálinkákat kereső fogyasztókkal is. A rendezvényen bemutatják Magyarország legjobb pálinkafőzdéit – olvasható a közleményben.

Mint írják, Gyuláról indult hazánk első és máig is működő legnagyobb pálinkafesztiválja, amelyhez kapcsolódóan létrehoztak egy pálinka- és párlatversenyt is. A kiállításra kerülő pálinkákat és párlatokat előzetes értékelés után Magyarország legjobb pálinkaszakértői, a gasztronómia világának jeles képviselői és újságírók bírálják el. A programon külföldről érkező párlatok is fogyaszthatók lesznek.

A rendezvény pénteki napján Szakmai Napot is tartanak, az eseményen lesz többek között kóstoló, érlelési bemutató, szakmai konferencia és workshop. A konferencia fókuszában számos téma megjelenik, így a klímaváltozás hatása a gyümölcstermesztésre, a gazdasági környezetváltozás hatásai a pálinka ágazatban, a technológia és innováció rejtette lehetőségek, valamint a szakszerű pálinka- és párlatkészítés – áll az összegzésben.

A Pálinka Showt a Gyulai Pálinkafesztivál kísérőrendezvényeként a Békés megyei városban, a Hunguest Hotel Erkelben szervezik meg. Bővebb információ a www.gyulaipalinkafesztival.hu weboldalon.

A címlapfotó illusztráció.