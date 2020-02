Cselekvést sürget az ENSZ-főtitkár az emberi jogok védelme érdekében

Aggodalmának adott hangot hétfőn António Guterres ENSZ-főtitkár amiatt, hogy az emberi jogok világszerte egyre fokozottabb támadásoknak vannak kitéve, különös tekintettel a nők ellen elkövetett gyilkosságok számának riasztó mértékű emelkedésére.

Guterres az Emberi Jogi Tanács éves ülésének megnyitóján felszólította a nemzetközi közösséget arra, hogy cselekedjen és fordítsa meg ezt a romló tendenciát. Az ENSZ-főtitkár általánosságokban beszélt, nem nevezett meg konkrét országokat, bár utalt a szíriai konfliktusra és az Európába tartó migránsok helyzetére.

Kiemelte, hogy nyugtalanítónak tartja a nők jogainak háttérbe szorulását, a nők elleni gyilkosságok számának növekedését, a női jogok védelmezői elleni támadásokat és azoknak a jogszabályoknak és politikáknak a kitartó alkalmazását, amelyek fenntartják a nők alávetettségét és kirekesztését. A nők és a lányok elleni erőszak terjed a legnagyobb mértékben – tette hozzá.

Guterres kitért arra is, hogy az újságírók, a jogvédő aktivisták és a környezetvédők egyre több fenyegetésnek vannak kitéve, miközben a munkájuk elengedhetetlenül fontos az igazságosság érvényesüléséhez. Szót emelt továbbá az egyre erősödő fajgyűlölet, a fehér felsőbbrendűséget hirdető szélsőségek ellen is, és megjegyezte azt is, hogy a klímaválság jelenti a legnagyobb veszélyt az emberiség túlélésére, és már az emberi jogokra is világszerte fenyegetést jelent.

A címlapfotó illusztráció.