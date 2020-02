A Tesco már különböző bőrtónusokhoz árul ragtapaszokat

A Tesco elmondása alapján a világos, közepes és sötét árnyalatú ragtapaszok jobban képviselik a brit nemzetet. Állításuk szerint a termék színpalettájának kibővítésére egy afroamerikai férfi Twitter-bejegyzése inspirálta őket – közölte a BBC. Dominique Apollon egy kép mellett megható sorokat osztott meg arról, milyen jólesett neki, hogy végre olyan ragtapasszal fedhette el a kezén található sérülést, amely megfelel a bőrszínének.

„Negyvenötször kellett megtennem az utat a nap körül, de életemben először tudom, milyen érzés a saját bőrszínemre hasonlító ragtapaszt viselni. Az első képen alig észrevehető. A könnyeimmel küszködök” – írta a férfi a Twitteren.

Az amerikai Race Forward faji egyenlőségért küzdő csoport a nagyvilág elé tárta Apollon bejegyzését, mely ezután az egész internetet bejárta, több mint félmillió kedvelés mellett mintegy százezer megosztást és megjegyzést generált a közösségi média oldalon.

It’s taken me 45 trips around the sun, but for the first time in my life I know what it feels like to have a “band-aid” in my own skin tone. You can barely even spot it in the first image. For real I’m holding back tears. pic.twitter.com/GZR7hRBkJf

— Dominique Apollon (@ApollonTweets) April 19, 2019