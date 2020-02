Tűzzel és homokviharral küzdenek a Kanári-szigeteken

Magyar turisták is vannak a Kanári-szigeteknek azon a vidékén, ahol bozóttüzek égnek, miközben az Afrika felől érkező homokvihar is lecsapott. Több magyar elmesélte az M1-nek, mit látnak, mit érzékelnek a katasztrófahelyzetből. A tüzek és az ítéletidő miatt itt is több karneváli programot lemondtak. Sok száz embert menekítettek ki az otthonából – hangzott el az M1 Híradójában.