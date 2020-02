Készen állnak a békemegállapodásra a tálibok

A tálibok teljesen készen állnak a békemegállapodás megkötésére az Egyesült Államokkal – írta Sziraddzsuddin Hakkani, az afganisztáni radikális iszlamisták vezető helyettese a The New York Times című amerikai lap hasábjain csütörtökön megjelent véleménycikkében.

„Röviddel egy megállapodás aláírása előtt állunk az Egyesült Államokkal és eltökélt szándékunk, hogy minden rendelkezést szó szerint és az egyezség szellemében hajtsunk végre” – írta Hakkani cikkében, amelyben meggyőződését fejezte ki, hogy „az öldökléseknek és a csonkításoknak véget kell érniük”.

Hakkani írásában foglalkozott azzal a sok elemző által felvetett aggodalommal is, hogy a tálibok visszatérhetnek a hatalomba. Úgy fogalmazott, hogy a tálibok készek egy új, befogadó jellegű politikai rendszer létrehozására, amely minden afgán véleményét tükrözi, és senki sem érzi magát kizárva.

Hírügynökségek szerint az amerikai kormány és a tálibok képviselői között zajló tárgyalások az amerikai katonák afganisztáni kivonásáról hamarosan lezárulhatnak. A kabuli kormány megdöntéséért küzdő szélsőségesek berkeiből olyan információk jelentek meg, hogy az egyezményt február 29-én aláírhatják.

Az amerikai csapatkivonásért cserébe a táliboknak garantálniuk kell, hogy harcolni fognak az Iszlám Állam és az al-Kaida terrorszervezetek ellen.

Sziraddzsuddin Hakkani, aki egyúttal a feltehetően pakisztáni központú, Hakkani-hálózat nevű felkelőcsoport alapítója, eddig ritkán jelent meg nyilatkozatokkal a nagy nyilvánosság előtt. A Hakkani-hálózat az utóbbi években több súlyos támadást követett el civilek ellen Afganisztánban.

A véleménycikk megjelenését sok bírálat érte. Szaad Mohszeni, aki annak az afgán médiakonszernnek az elnöke, amelynek tagja a Tolo hírtelevízió is, Twitter-oldalán arról írt, hogy a The New York Times a világ leghírhedtebb terroristáinak segített üzenetük terjesztésében.