Elon Musk kiábrándítónak nevezte a Porschét vásárló Bill Gatest

Bill Gates a napokban egy interjúban ismerte el, hogy első elektromos autójaként egy Porsche modellt használ – írta a BBC. A történtekkel kapcsolatban egy Tesla-rajongó a Twitteren fejezte ki aggodalmát, szerinte sokan hallgatnak majd Gatesre, mert egy okos ember. Musk a közösségi média oldalon található bejegyzés utóbbi kijelentésére azt válaszolta: a Microsoft alapítójával folytatott eddigi beszélgetései „kiábrándítóak” voltak.

My conversations with Gates have been underwhelming tbh

— Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020