Ötéves kisfiú mentette ki családját az égő házból

A tűzesetben, mely vasárnap éjjel történt Georgia államban, a kisfiúnak köszönhetően senki sem sérült meg súlyosan, a tűzoltók pedig elismerésüket fejezték ki a hősies tettéért – olvasható a CNN hírei közt.

He jumped out of bed, grabbed his sister and got out of the house through an open window. But he didn’t stop there — he went back in to get the family dog and pulled it to safety. Then, he helped alert the rest of the family. Everyone made it out safely. https://t.co/mONjVrqEuM

— CNN (@CNN) February 16, 2020