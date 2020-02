Egy 1957-ben elhagyott pénztárcát találtak egy ohiói iskolában

Egy poros, piros színű pénztárcát talált tavaly Chas Pyle, az észak-kantoni középiskolában dolgozó biztonsági őr, amikor a szekrények és a fal közötti burkolatot javította. Az ohiói iskolai megpróbálta megkeresni a megtalált pénztárca tulajdonosát, ezért fényképeket tett közzé az interneten – írta a cnn.com.

Rövid nyomozás után kiderült, hogy a tárcát még 1957-ben hagyta el az iskola egykori tanulója, Patti Rumfola. Rumfola 2013-ban elhunyt, de az iskolának sikerült felvennie a kapcsolatot gyermekeivel. Az elveszett erszényt Rumfola öt gyermekének a jelenlétében adták át és nyitották ki.

A nő tárcájának a tartalmát az iskola bemutatta a közösségi médiában is, ezzel bepillantást engedve az 50-es évek Amerikájának tinédzseréletébe: fésű, smink és rúzs is volt a piros erszényben. Emellett a helyi könyvtár belépője és több, a családról és barátokról készült fekete-fehér fénykép is előkerült, az egyik 1950-ben készült képen pedig a kutyája látható.

A tárcában volt 26 cent is, ezek közül gyermekei egy-egy érmét választottak, ezzel őrizve édesanyjuk emlékét. Patti Rumfola 1960-ban fejezte be iskolai tanulmányait és tanárként helyezkedett el.

A címlapfotó illusztráció.