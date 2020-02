Az Egyesült Államok külképviseletté nyilvánította az ottani kínai médiát

Washington diplomáciai képviseletté nyilvánította az Egyesült Államokban dolgozó öt kínai médiumot – jelentette be kedden az amerikai külügyminisztérium.

„Ez az amerikai székhelyű öt vállalat nem független hírszolgáltató, valójában a (kínai) kormány ellenőrzése alatt áll” – állapította meg kedden a külügyminisztérium egyik szóvivője.

A döntés a Hszinhua (Új Kína) állami hírügynökségre, a China Radio Internationalre, a China Global Television Networkre (CGTN) és a China Daily, valamint a People’s Daily című napilap két amerikai terjesztőjére vonatkozik. Ezentúl be kell jegyeztetniük az igazságügyi minisztériumnál az Amerikában foglalkoztatott munkatársaik nevét – beleértve az ottani állampolgárokat is –, valamint nyilatkozatot kell tenniük egyesült államokbeli anyagi javaikról. Újabb ingatlanok megvásárlásához pedig engedélyt kell kérniük a minisztériumtól.

Az amerikai hatóságok nem korlátozzák a médiumok munkáját, riportkészítését vagy hozzáférésüket adatokhoz, oktatással vagy kutatással foglalkozó intézményekhez, hanem külképviseletekként kezelik őket, de diplomáciai mentesség nélkül.

Egy kétpárti szenátusi csoport – Marco Rubio floridai republikánus és Patrick Leahy vermonti demokrata párti szenátor vezetésével – 2018 januárjában egy levélben szólította fel az igazságügyi minisztériumot: kötelezze az Egyesült Államokban működő kínai médiumokat, hogy külföldi ügynökként jegyeztessék be magukat a tárcánál. Ennek eredményeként a CGTN tévécsatorna be is jegyeztette magát, de a kínai állami hírügynökség ezt kérés ellenére sem tette meg.

Az amerikai döntést az elemzők úgy értékelték, mint a Trump-kormányzat újabb lépését az egyik külügyi tisztségviselő által „agresszívnak” minősített Kína féken tartására. Washington ugyanis amiatt aggódik, hogy Kína növekvő befolyásra tesz szert az Egyesült Államokban, és kiterjeszti hírszerzői tevékenységét is tudományos és technológiai titkok megszerzése érdekében.

Mike Pompeo külügyminiszter néhány napja az Egyesült Államok országos kormányzói szövetségének konferenciáján arra figyelmeztetett, hogy a kínaiak a rájuk jellemző barátságos és barátkozó stílusukkal komoly veszélyt jelenthetnek az amerikai érdekekre. Felhívta a politikusok figyelmét arra is, hogy tavaly az egyik kínai kutatóintézet mind az ötven amerikai kormányzót felmérte: volt, akit „barátságosként”, másokat „keményvonalasként” vagy „kétértelműen viselkedőként” tart számon.

„A versengés Kínával a maguk államában zajlik, és érinti az amerikai nemzetbiztonság szempontjából létfontosságú feladataink ellátását is” – mondta akkor Pompeo. Felemlítette: a kínaiak sikeresen gyakoroltak nyomást egy chicagói középiskolára, hogy lemondja egy tajvani személyiség meghívását klímavédelmi konferenciájára.

A címlapfotó illusztráció.