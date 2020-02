Nevadában Sanders győzhet, Pelosi a demokraták egységességére figyelmeztet

Nevadában, ahol a demokraták a héten, szombaton tartják a jelölőgyűléseket (caucus), a párt elnökjelöltségére pályázók elismerték, hogy Bernie Sanders győzhet, a többiek csak a második, harmadik helyért vetélkednek – jelentette internetes oldalán a Politico című amerikai lap hétfő este.

Bernie Sanders (Fotó: EPA/Larry W. Smith)

Az újság értesülései szerint az elnökjelölt-aspiránsok magánbeszélgetésekben elismerték, hogy a nevadai caucus győztese várhatóan Bernie Sanders vermonti szenátor lesz.

„Bernie Sanderst egyre nehezebb megállítani. Ellenfelei éppen Nevadában kezdenek számot vetni ezzel” – írta a lap Las Vegasból keltezett tudósításában. A többi demokrata elnökjelölt-aspiráns szerint a vermonti szenátornak várhatóan nem sikerül a voksok egyharmadánál többet megszereznie, ez azonban elégséges lesz a győzelméhez. Az eredmény – a lap szerint – ünneplésre készteti Sanders híveit, ám elgondolkodtathatja a vetélytársait a saját elnökjelöltségi esélyeiket illetően.

Andres Ramirez nevadai demokrata párti stratéga, a párt spanyol ajkú csoportjának korábbi országos alelnöke a Politicónak nyilatkozva leszögezte: Sanders „a voksok 28 százalékát nyeri majd meg. Nem beszélhetünk arról, hogy 50 százalékos támogatottsága lenne”.

Ramirez szerint azonban a demokrata elnökjelöltek tábora olyannyira töredezett, hogy Sanders 30 százalékos támogatottsággal továbbra is győzelmeket arathat.

Pár százalék dönthet

A legutóbbi felmérések szerint Pete Buttigieg, az indianai South Bend városka korábbi polgármestere, aki a New Hampshire-i előválasztáson csupán pár százalékkal lemaradva lett második Sanders mögött, Nevadában és Dél-Karolinában is kifejezetten rosszul szerepel. Dél-Karolinában a nevadai jelölőgyűlések után, a jövő héten, február 29-én lesznek előválasztások.

A New Hamsphire-ben jó eredményeket és növekvő támogatottságot felmutató Amy Klobuchar minnesotai szenátor szintén lemaradt a felmérésekben Nevadában, viszont az elemzők szerint eddig gyászosan szereplő Joe Biden egykori alelnöknek jobbak a kilátásai.

A nevadai jelölőgyűléseket elemzők fontos megmérettetésnek tartják, mert az eddigi előválasztási folyamatban ez lesz az első olyan tagállam, ahol nagy lélekszámú spanyol ajkú lakosság él. Nevadában sem Buttigeg, sem Klobuchar nem örvend különösebb népszerűségnek. Ráadásul sokakat meghökkentett, hogy Klobuchar a Telemundo nevű, spanyol nyelvű amerikai – országos – televíziós csatornának nyilatkozva nem tudta megnevezni Mexikó elnökét. Hasonló tájékozatlanságról tett tanúbizonyságot Tom Steyer kaliforniai milliárdos, aki szintén nem tudta, hogy ki az Egyesült Államokkal délen szomszédos ország első embere.

Nevadában szakértők attól tartanak, hogy az iowaihoz hasonló kaotikus helyzet alakul ki a szavazatok összeszámlálásakor. A helyi pártelnökség ugyan már korábban bejelentette, hogy nem használják az Iowában alkalmazott mobiltelefonos applikációt a voksok továbbításához, de kiderült, hogy az újonnan bevezetett elektronikus rendszer használatához a felkészülés elsietett volt, a szavazatszámlálók kevés és ellentmondásos információt kaptak.

Nancy Pelosi a demokraták egységességének fontosságára figyelmeztet

A Demokrata Párt egységességének fontosságára figyelmeztetett Nancy Pelosi házelnök abban az interjúban, amelyet a müncheni biztonságpolitikai konferencián adott a CNN amerikai hírtelevíziónak.

A demokrata párti házelnök kifejtette: elképzelni sem tudja, hogy Donald Trump elnököt az idén novemberben újraválasszák. Hangsúlyozta, hogy bármelyik demokrata politikus, akit a pártja jelöltté választ, jobb elnök lenne Trumpnál.

Pelosi leszögezte, hogy a demokraták ezzel együtt sem tekinthetik lefutottnak a választást. Ám „mindenkinek tudnia kell”, hogy a pártnak egységesnek kell lennie annak érdekében, hogy megakadályozza Trump második elnöki ciklusát.

A házelnök azt állította, a demokraták jövőképe jobb, mint a republikánusoké, ezért vereséget kell mérniük Donald Trumpra. Életerőtől duzzadó, többféle véleménynek helyet adó pártnak nevezte a Demokrata Pártot, és arról beszélt, hogy a választási eredményeket illetően bízik az amerikai nép bölcsességében.

Nancy Pelosi (Fotó: EPA/Stephanie Lecocq)

Nancy Pelosi egyetlen demokrata elnökjelölt-aspiránst sem támogat nyilvánosan. Azt mondta: mindegyikük „nagyon értékesen járult hozzá” a politikai vitához, köztük azok is, akik időközben visszaléptek a versengéstől. Dicsérte elképzeléseiket, felkészültségüket, ítélőképességüket, „stratégiai gondolkodásukat”. Leszögezte, hogy az iowai és a New Hampshire-i előválasztási eredmények ellenére számol Joe Bidennel, az Obama-kormányzat egykori alelnökével is.

Az interjúban Pelosi szólt a Trump ellen a demokrata törvényhozók által indított alkotmányos felelősségre vonási eljárásról (impeachment) is, amelyben az elnököt felmentette a republikánus többségű szenátus a demokraták által emelt két vádpont alól. Pelosi úgy vélekedett, hogy a felmentő döntéssel a republikánus szenátoroknak „nem volt bátorságuk hivatali esküjük tiszteletben tartásához”, és Trump „soha nem fogja tisztázni magát” az Ukrajnával kapcsolatos eljárása ügyében.