Tovább gyűjtik az aláírásokat Székelyföld támogatásáért

Házról-házra járnak az aktivisták Székelyföldön, és gyűjtik az aláírásokat a Székely Nemzeti Tanács európai kezdeményezéséhez. Egymillió aláírást kellene gyűjteni, a határidő közeleg, és még messze a cél. Akár az interneten is lehet támogatni a kezdeményezést. A fő cél, hogy az uniós támogatások elosztásánál a régiók nemzeti jellegzetességeit is figyelembe vegyék, ez segítené a külhoni magyar közösségeket is – hangzott el az M1 Híradójában.