Letarolta a Dennis nevű vihar a Brit-szigetek egy részét

Egy héten belül a második viharciklon tombol Nyugat-Európában. A Dennis nevű vihar letarolta a brit szigetek egy részét, és folytatja az útját Németország majd Skandinávia felé. Kedden itthon is újra lehet viharos szél, de várhatóan nem okoz majd olyan károkat, mint a hét eleji frontok – hangzott el az M1 Híradójában.

Pontypridd, 2020. február 16. A medréből kilépett Taff folyó vizében gázol egy fiú az áradás sújtotta dél-walesi Pontypridd településen 2020. február 16-án, amikor a Dennis elnevezésű vihar heves esőzések kíséretében elérte Walest és Skóciát. (Fotó:MTI/EPA/Neil Munns)

Ellepte a víz ezt a dél-walesi kisvárost. A hétvégente egyébként vásárlók tömegétől hangos főutca most kihalt, az autók is alig tudnak közlekedni a majd’ egy méteres vízben. Az áradás magával ragadta a kávéházi teraszok székeit és asztalait is. A várost átszelő Taff folyó kilépett medréből, és elöntötte még a magasabban fekvő területeket is.

„Megpróbáljuk a történtek ellenére is megőrizni a jókedvünket. Sajnos a természetnek nem tudunk parancsolni, nem lehet megállítani a pusztítást” – mondta egy helybéli.

A Dennis névre keresztelt vihar orkánerejű széllel és heves esőzésekkel érte el a Brit-szigeteket a hétvégén. A legnagyobb pusztítást Wales és Anglia déli részein okozta. Egyetlen nap alatt mintegy hatszáz helyen adtak ki figyelmeztetést az áradások miatt.

Halálos áldozatai is vannak már a viharnak. Szombat délután, több órás keresés után találták meg a hatóságok egy matróz holttestét Dél-Angliában, aki az erős szélben egy olajszállító fedélzetéről zuhant a hullámok közé. Nem sokkal később egy fiatalember holttestét is kiemelték a vízből. Ő a tiltás ellenére indult szörfözni a viharos tengerbe, ahonnan már nem tért vissza.

Vasárnap pedig egy megáradt walesi folyóból halászták ki egy férfi holttestét a rendőrök. Ő a harmadik áldozata az ítéletidőnek.

A helyenként 150 km/órás széllökések komoly fennakadásokat okoztak a tengerparti területeken. Ahogy egy amatőr felvételen is látszik, az emberek nem tudtak megmozdulni a parton az ellenszélben. Sok katasztrófaturista is érkezett a partra, de még a telefont sem tudták a magasba emelni a szelfizéshez.

Egy várakozó utas rögzítette mobiltelefonjával, amint egy utasszállító hosszas próbálkozás után végül landol a londoni Heathrow repülőtéren. A pilóta majdnem elvesztette uralmát a földet érő repülő felett, amely végül a kifutón túli füves területen állt meg.

Több mint 40 ezer utazó repülőjáratát törölték Londonban, Skóciában és Walesben. A főbb vasútvonalakon is fennakadások voltak. Országszerte családok százai maradtak áram nélkül, és mintegy 700 ház került víz alá a jelentések szerint. Az emberek azzal vádolják a hatóságokat, hogy nem figyelmeztettek időben a vihar veszélyeire.

„Inkább csalódott vagyok, mint dühös. A bosszúság majd a károk felmérése után jön, de azt hittem, hogy a városunk vezetése képes lesz megvédeni minket az ilyen pusztítástól” – mondta egy angol nő.

Az előrejelzések szerint Dennis vasárnap estére hagyja el a Brit-szigeteket, és tovább erősödve tart Németország felé. Ott már teljes a készültség, és várják a náluk Viktóriára keresztelt vihar érkezését.

A címlapfotó illusztráció.