Fiatal migráns férfiak követelték a bosnyák-horvát határ megnyitását

A bosnyák-horvát határ megnyitását követelte több mint száz migráns délután az egyik boszniai befogadó tábor előtt. A fiatal férfiak egyszerre nyomultak az utcára, ahol hangos skandálásba kezdtek. A rendőrök felsorakoztak velük szemben, így sikerült megakadályozni, hogy elinduljanak a horvát határ felé. Többen lökdösődtek is a rendőrökkel. Napok óta lehetett tudni, hogy csoportosan akarnak megindulni a határ felé, mert abban reménykednek, hogy így könnyebben át is jutnak. Az elmúlt hetekben a magyar határon próbálkoztak hasonló módszerrel többször is, de akkor nem jártak sikerrel – hangzott el az M1 Híradójában.