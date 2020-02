Bernie Sanders-t támogatja New York polgármestere is

Nevadában is Bernie Sanders a legnépszerűbb demokrata párti elnökjelölt-aspiráns, és pénteken Bill de Blasio, New York polgármestere is bejelentette, hogy őt támogatja.

A Nevada Poll nevű közvélemény-kutató intézet és a Las Vegas Review-Journal című helyi lap pénteken nyilvánosságra hozott közös felmérése szerint a nevadai demokrata párti választók 25 százaléka Bernie Sanders vermonti szenátort látná a legszívesebben a demokraták elnökjelöltjeként. Joe Bident, az Obama-kormányzat egykori alelnökét a megkérdezettek 18 százaléka, míg Elizabeth Warren massachusettsi szenátort 13 százalékuk támogatja.

A nyugati Nevadában a jövő szombaton, február 22-én csakis a demokraták választanak, mégpedig jelölőgyűlések (caucus) útján. Elemzők szerint ez lesz az első komolyabb erőfelmérés a számukra a spanyolajkú amerikaiak körében. Hasonlóan fontos próba lesz a következő héten, február 29-én tartandó előválasztás Dél-Karolinában, ahol pedig sok afroamerikai él.

Elemzők szerint a nevadai és a dél-karolinai megmérettetés valószínűleg eldönti Joe Biden kampányát. A volt alelnök ugyanis a várakozásokkal ellentétben gyengén szerepelt mind az iowai jelölőgyűlésen, mind a New Hampshire-i előválasztáson, és valamennyi felmérés azt tanúsítja, hogy lemaradóban van a népszerűségi listákon. Amerikai sajtójelentések szerint a Biden-kampány nagy finanszírozói közül többen is fontolgatják, hogy a továbbiakban nem őt támogatják.

Március 3-án, az úgynevezett szuperkedden tucatnál is több tagállamban választanak, a szuperkeddi voksolásokon száll be az elektorokért folytatott küzdelembe a kampányra már eddig is több mint 250 millió dollárt költő milliárdos, Mike Bloomberg, New York volt polgármestere is.

New York jelenlegi polgármestere, Bill de Blasio pénteken Bernie Sanders szenátort biztosította támogatásáról. De Blasio maga is pályázott az elnökjelöltségre, de tavaly szeptemberben kiszállt a versenyből.