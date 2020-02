Több férfi betegedett meg a koronavírustól, mit nő, kutatók keresik az okát

Az eddigi esetek alapján a koronavírussal fertőzött betegek több mint fele férfi. Hogy ez pontosan miért van így, azt nem tudják a kutatók, ám egyik feltételezésük az, hogy az ösztrogénnek, azaz a női hormonnak nagy szerepe lehet a vírus elleni védelemben.

Az új koronavírussal fertőzöttek elkülönítőjébe visznek egy beteget a Hupej tartománybeli Vuhan egyik kórházában 2020. február 6-án (Fotó: MTI/EPA/FeatureChina/Jüan Cseng)

A koronavírus már több mint 40 000 embert fertőzött meg Kínában, és eddig 1016 ember életét követelte. A kutatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy minél jobban megérthessük a koronavírus kialakulását, lefolyását. A vírus természete nagyon szélsőséges, hiszen egyeseken csak átszalad, másoknak az életét követeli. Az, hogy kinek milyen „ítélet” jut, a megfertőződést követően átlagosan 6-7 nap körül derül ki, ennyi a vírus jellemző lappangási ideje, ami után megjelenek a tünetek.

Férfiak és nők közti megoszlás

Nem csak orvosokat mozgósítottak a betegség ellen. Kutatók minden apróságra kíváncsiak, hogy kiismerjék a természetét. Az eddig eseteket összegezve kiderült, hogy a férfiak sokkal védtelenebbek a koronavírussal szemben. Ezt támasztja alá a Vuhani Egyetem 140, valamint a Jinyintan kórház 99 páciens bevonásával készített kutatása: előbbi esetben a fertőzöttek 54, utóbbiban pedig 68 százalékát középkorú férfiak alkották a Business Insider összesítése szerint. Vagyis

mindkét esetben férfiak voltak többségben.

Véletlen, vagy valamilyen oka van?

Tovább vizsgálva az eseteket kiderült, hogy a főképp férfiakra jellemző krónikus állapotok, mint a szív- és érrendszeri betegségek, vagy a cukorbetegség azok a kórelőzmények, amelyek jelentősen gyengítik az immunrendszert, talán ez a magyarázata annak is, hogy miért vannak többségben a férfiak a megbetegedettek között.

A nők ezek szerint védettebbek? A kutatók a 2002 és 2003 között tomboló SARS-járvány vizsgálatával próbáltak meg választ adni erre a kérdésre. A SARS is állatokról terjedt át emberre, génállományát tekintve 80 százalékban azonos a jelenlegi koronavírussal. További hasonlóság, hogy a SARS kíméletes volt a gyerekekhez: csak 80 kiskorút betegített meg biztosan az a kórokozó, és a halálos áldozatok között egy 18 év alatti sem volt.

A hormonokban lehet a megoldás

Az Iowai Egyetem munkatársai 2017-ben kimutatták, hogy a hím egereket sokkal könnyebben fertőzi a SARS-vírus, mint a nőstényeket. A kulcs nem más, mint az ösztrogén, azaz a női hormon. Az ösztrogénnek vírusölő hatása van: a női hormonok antivirális hatást fejtenek ki a HIV, az ebola- és a heptatitiszvírus ellen. A John Hopkins Egyetem kutatói kimutatták, hogy ugyanez a hatás az influenza A vírusnál is érvényesül, az ösztrogén és változatai csökkentik a vírus szaporodási képességeit. De csak a nőknél. Amikor a kísérlet során férfiak mintáihoz adtak női hormont, ott nem fejtette ki ezt a védő hatást. Az ösztrogén vírusölő tulajdonsága tehát az állatkísérlet tanulsága szerint a SARS-járvány idején is működött, és valószínűsíthetően ugyanezt tapasztalhatjuk most, a koronavírus esetében is.

A John Hopkins Egyetem járványtani munkatársa, Aaron Milstone szerint azonban arra figyelmeztet, hogy egy új vírus felbukkanásakor mindig az egész lakosság veszélyeztetett. A ösztrogén tehát nem immunitást jelent, de magyarázatot ad arra, hogy a fertőzésekben miért láthattuk az eddigi tendenciákat.