Hidvéghi Balázs: Míg Nyugat-Európában nő az antiszemita cselekmények száma, addig a zsidók Magyarországon biztonságban élnek

Az antiszemitizmus, a rasszizmus és a gyűlölet elleni küzdelem kapcsán Hidvéghi Balázs a Fidesz európai parlamenti politikusa az Európai Parlament keddi strasbourgi plenáris ülésén kijelentette: míg Nyugat-Európában nő az antiszemita cselekmények száma, addig a zsidók Magyarországon biztonságban élnek.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz-KDNP EP-képviselője (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A politikus leszögezte azt is, a második világháborút követően egyetlen lehetséges megközelítés a zéró tolerancia az antiszemitizmussal szemben.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, hogy a radikális muszlim antiszemitizmus európai megjelenése és terjedése hozzájárul az antiszemita támadások számának növekedéséhez.

„Ez még egy indok az illegális migráció elleni határozott fellépés mellett” – szögezte le a képviselő. Megjegyezte azt is, hogy „Magyarországon e kérdésben teljes a társadalmi és politikai egyetértés. A zsidó közösség tagjai biztonságban élnek, gyakorolhatják vallásukat és megélhetik identitásukat ma Magyarországon. Ennek biztosítása, amellett, hogy alkotmányos kötelezettség, egyben erkölcsi kötelességünk is”.

Nikolina Brnjac, az Európai Tanács soros horvát elnökségének nevében kifejtette, hogy az idegengyűlölet aggasztóan nő Európában. Több jogi eszköz létezik az unióban a diszkrimináció a rasszizmus és antiszemitizmus minden formája ellen, azonban nagyon fontos, hogy ezek a szabályok a tagállamok jogi rendszereibe is kellőképpen beépüljenek. Brnjac véleménye szerint, a társadalom minden tagját terheli a felelősség az idegengyűlölet elterjedéséért. A horvát politikus továbbá kihangsúlyozta, hogy a gyűlölet bűncselekményt a tagállami rendőrségeknek megfelelően kell kezelniük, ehhez viszont az is szükséges, hogy az áldozatok maguk is jelentsék az őket ért esetleges atrocitásokat.

Vera Jourova a demokráciáért és átláthatóságért felelős uniós biztos, beszédében hangsúlyozta, hogy a gyűlölet a náci diktatúra összeomlása után is veszélyezteti a demokráciát és sokszínűséget. Véleménye szerint, az idegenek gyűlölete az EU-ban jelen van minden területen. Kiemelte, az online felületeken megjelenő gyűlöletbeszéd terjedését, amely ellen a Bizottság már korábban határozottan fellépett. Elmondása szerint a Bizottság munkáját koordinációs csoportok segítik, amelyek szorosan együttműködnek a tagállamokkal a gyűlöletbeszéd megfékezésében.

Donáth Anna, a Momentum képviselője arról beszélt, hogy véleménye szerint a populista, rasszista mozgalmak révén terjed az idegengyűlölet és erősödik a diszkrimináció. Ez dominóhatásként lép fel, mivel az unión belüli populista pártok egymást segítik és adnak tanácsot egymásnak kampányaikban. Ez, véleménye szerint, nemsokára az uniós értékek megsemmisüléséhez vezet.

Donáth Anna úgy fogalmazott, hogy Magyarországon romaellenes kampány folyik. „Orbán Viktor magyar miniszterelnök elfogadja a szegregációt és nem akarja kifizetni a romák jogosan megítélt kompenzációját, és még azt is kijelentette, hogy a romák nem akarnak megdolgozni a pénzükért” – hangoztatta a Momentum képviselője.

Az Európai Konzervatívok és Reformisták részéről Nicola Procaccini olasz képviselő szólt még hozzá a vitához. Procacci az hangsúlyozta, hogy a baloldal teljes mértékben megfeledkezik az iszlám radikalizmus felelősségéről az egyre terjedő antiszemitizmussal kapcsolatban, miközben Izraelt, a Közel-Kelet egyetlen demokratikus államát apartheid berendezkedéssel vádolják. A képviselő az Európai Rabbik Konferenciájának elnökét, Pinchas Goldschmidt rabbit idézte, „a legnagyobb problémák ebben az ügyben a baloldalon vannak”.