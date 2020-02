Ámokfutásba kezdett egy katona Thaiföldön

„A férfi géppisztollyal a város több pontján nyitott tüzet ártatlan emberekre, akik közül több életét vesztette vagy megsebesült” – mondta egy rendőrségi szóvivő. A hatóságok egyelőre nem tudták elfogni a támadót, aki egy bevásárlóközpontban barikádozta el magát.

A helyi média úgy tudja, hogy a halálos áldozatok száma tizenkettő, a sebesültek számát egyelőre nem tudni.

EXCLUSIVE: Video shows Sgt. Jakkrapanth Thomma inside Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasiman during his shooting rampage that killed at least 12 people. Latest info indicates he’s holding 16 people as hostages. #กราดยิงโคราช https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/y8pqfzw0yw

— Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020