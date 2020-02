Határvédelem: az osztrák belügyminiszter köszönetet mondott Magyarországnak

A migránsoknak a szerb-magyar határon sikeresen meghiúsított, illegális határátlépési próbálkozása kapcsán 2020. február 7-én délután Karl Nehammer osztrák belügyminiszter közleményben mondott köszönetet Magyarországnak a külső határ remek védelméért, és a hatóságok közötti jól működő egyeztető mechanizmusért.

Mint elmondta, „időben tájékoztatást kaptunk és szoros kapcsolatban állunk a magyar kollegákkal. A magyar és szerb hatóságok konzekvensen védik a határt, ezzel megakadályozva a migránsok továbbjutását Közép-Európába. A cél az illegális migránsok külső határ előtti megállítása és a származási országokban való biztonságos helyzet kialakítása, hogy az emberek el se induljanak a veszélyes útra” – mondta Nehammer, miután telefonon beszélt magyar partnerével.

Ausztria számára is világos prioritás az illegális migrációval szembeni küzdelem és a határok védelme. Emiatt folyamatosan osztrák rendőröket is biztosítunk, akik főleg az észak-macedón és görög határon küzdenek az embercsempészek ellen. Továbbra is ébernek kell maradnunk, tekintettel a feszült görögországi helyzetre. Fontos, hogy ne szállítsák a migránsokat a szigetekről a szárazföldre – olvasható az osztrák belügyminisztérium honlapján.

A címlapfotó illusztráció.