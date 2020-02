Erdogan: A kormányerők vonuljanak vissza Idlíbben a török megfigyelőpontok mögé

Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán Ankarában arra szólította fel a szíriai Idlíb tartományban előrenyomuló kormányerőket, hogy még februárban vonuljanak vissza a feszültségcsökkentési övezet határát jelentő török megfigyelőpontok mögé.

Erdogan a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) parlamenti frakcióülésén felszólalva azt mondta, hogy kérését közölte Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is kedd este folytatott telefonbeszélgetésük során. A török államfő leszögezte: amennyiben Damaszkusz csapatai nem tesznek eleget a felszólításnak, „Törökország arra kényszerül, hogy maga végezze el ezt a munkát”.

Idlíb az ellenzéki fegyveresek utolsó bástyája, amely ellen a szíriai kormányerők tavaly áprilisban indítottak offenzívát orosz támogatással. Ankara, amely a mérsékelt felkelőket támogatja a konfliktusban, 2017 májusában arról állapodott meg Moszkvával, hogy feszültségcsökkentési övezetet alakítanak ki a tartomány peremén, a korábbi demarkációs vonal mentén. Ezt követően Törökország 12 megfigyelőpontot hozott létre a zónában, ám a kormánycsapatok kettőt azóta már gyűrűbe zártak. A műveletek ráadásul az utóbbi hetekben annak ellenére fokozódtak, hogy Törökország és Oroszország idén január 12-én tűzszünetről egyezett meg Északnyugat-Szíriát illetően.

Erdogan beszédében arra is kitért, hogy hétfőn heves harcok folytak a török hadsereg és a szíriai kormányerők között Idlíb tartományban. A damaszkuszi csapatok hajnali tüzérségi támadása következtében hét török katona és egy polgári alkalmazott meghalt. Ankara válaszul szíriai állásokat lőtt, és legalább 76 ellenséges katonát „ártalmatlanított”.

A török államfő szerdán kijelentette: Damaszkusz támadása Törökország számára új mérföldkő Szíriában. „Nem hagyhatjuk, hogy a dolgok ugyanúgy menjenek tovább ott, ahol török katona vére folyik” – fogalmazott.

Emlékeztetett egyúttal, hogy amikor az ellenzéki fegyveresek akárcsak a legkisebb mértékben is „megsértik” a fegyvernyugvást, a damaszkuszi rezsim „súlyos”, a polgári lakosságot is sújtó ellentámadással lép fel. Hangsúlyozta: ezt követően a rezsim „sértéseit” is a szíriai kormányhadsereg katonái ellen irányuló, „a megfelelő módon” tett lépésekkel viszonozzák majd.

Erdogan rámutatott: ha szükségét látják, a török légi és a szárazföldi erők szabadon mozognak majd Idlíbben, de akár műveletet is végrehajthatnak. Figyelmeztetés nélkül válaszolnak bárminemű támadásra, amely török katonákat vagy baráti milíciákat ér – hangoztatta.

A török elnök Oroszországgal kapcsolatban kiemelte, hogy Ankara különösen fontosnak tartja a két ország közötti barátság és együttműködés továbbvitelét. Nyomatékosította: egyetlen elvárásuk Moszkvától az, hogy „jobban értse Törökország szíriai szempontjait”.

Annak ellenére, hogy Törökország és Oroszország a szíriai polgárháborúban egymással szemben álló táborokat támogatnak, 2016 óta erősítették az együttműködését a területen. Ankara azért ellenzi a szíriai kormányerők nagyszabású idlíbi offenzíváját, mert attól tart, hogy újabb menekülthullám indul meg Törökország felé, ahol már több mint 3,6 millió szíriai menekült él.

A címlapfotó illusztráció.