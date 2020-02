ENSZ-különmegbízott: A líbiai fegyvernyugvást tartós fegyverszünetté kell alakítani

A líbiai fegyvernyugvást tartós fegyverszünetté kell alakítani, és jelenleg ki kell dolgozni az ehhez szükséges feltételeket – jelentette ki Ghassan Salamé, az ENSZ líbiai különmegbízottja kedden újságíróknak Genfben, ahol folytatódtak a líbiai polgárháború lezárását célzó tárgyalások.

A nemzetközileg elismert líbiai kormány, valamint a Líbia keleti és déli részét ellenőrzése alatt tartó Halífa Haftar tábornok küldöttsége hétfőn érkezett Svájcba, hogy a héten közvetett tárgyalásokat folytassanak, elsősorban a katonai kérdésekről.

A különmegbízott a hétfői előzetes egyeztetések nyomán úgy vélte, a felek hajlanak a megegyezésre. Leszögezte, a tárgyalások jelenlegi szakasza azt célozza, hogy az érvényben lévő fegyvernyugvást olyan tűzszünet kövesse, amelyet kevesebb alkalommal sértenek meg.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a fegyverek behozatalára irányuló tilalmat Líbiában mindkét fél megsértette, és zsoldosok is folyamatosan érkeznek az országba. Hozzátette, reméli, hogy a héten az ENSZ Biztonsági Tanácsa a fegyverembargót határozatban is megerősíti.

A szárazföldi harcok Líbiában annak ellenére folytatódnak, hogy január 12-én Moszkva és Ankara tűzszüneti felhívást intézett a felekhez, január 19-én pedig Berlinben a német szövetségi kormány és az ENSZ tizenegy ország és számos nemzetközi intézmény részvételével konferenciát szervezett a líbiai helyzet stabilizálása érdekében. A berlini találkozó során a konfliktusban érintett országok megállapodtak a fegyverembargó és a tűzszünet betartásában, és akkor döntöttek a most megkezdett tárgyalások lefolytatásáról is. Külön konferencián foglalkoznak majd a líbiai rendezés gazdasági és pénzügyi kihívásaival.

A címlapfotó illusztráció.