Ön venne Pablo Escobarról elnevezett mobiltelefont?

A venezuelai kokainbáró Pablo Escobar testvére Escobar Fold 1 néven hajlítható okostelefonnal készül betörni a piacra. Az aranybevonattal ellátott készülék, amely egyszerre tablet és mobil, 350 dollárba kerülne. A decemberi bejelentés óta azonban nem érkezett új hír a termékről.

A Medellin kartell vezére Pablo Escobar a világ első számú bűnözője volt. Hatalma csúcsán az 1980-as években az Amerikába irányuló kokainszállítmányok 80 százalékát tartotta kezében. A kartell éves bevétele elérte a 22 milliárd dollárt. A drogbáró 1989-ben a világ hetedik leggazdagabb embere lett. 1993-ben 44 éves korában halt meg egy lövöldözésben.

Testvére Roberto Escobar 2004-ben jó magaviselet miatt szabadult a börtönből. Tíz évvel később egy 21 éves svéd üzletemberrel Olaf K. Gustafssonnal létrehozza az Escobar Inc. nevű céget.

Tavaly decemberben egy botrányos reklámkampány keretében jelentették be az Escobar Fold 1 hajlítható mobiltelefon-tablet bevezetését – írta a Sky News. A közösségi médiában is látható reklámban lengén öltözött modellek mutatják be a készüléket, köztük a 2017-es Miss Playboy Oroszország, Kristina Jakomiva.

Roberto Escobar a legnagyobb gyártókkal venné fel a versenyt. Egy interjúban elmondta, hogy különleges műanyagból készült törhetetlen képernyőt fejlesztettek ki és ez nem megy a képfelbontás kárára.

A kétkamerás telefonba Qualcomm Snapdragon 8 sorozatú chipet terveztek és ujjlenyomat-érzékelőt. Mindezt 350 dollárért, amely ezer dollárral olcsóbb a piacon elérhető hasonló tudású készülékeknél.

Az Escobar Inc. szeretett volna megjelenni a világ legismertebb szórakoztató elektronikai termékvásárán, a CES-en januárban, de a szervezők nem engedték meg, hogy részt vegyen a kiállításon.