A WHO-főigazgatója szerint a koronavírus-járványt ellenőrzés alatt lehet tartani

Ha megteszik a megfelelő erőfeszítéseket az új koronavírus gócpontja környékén Kínában, akkor a fertőzés terjedése más térségekbe minimális mértékű és lassú lesz, és a járványt ellenőrzés alatt lehet tartani – mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója hétfőn Genfben a szervezet végrehajtó testülete előtt.

A WHO vezetője szerint nincs szükség olyan intézkedésekre, amelyek feleslegesen megbolygatják a nemzetközi kereskedelmet és az utazásokat. A szervezet arra biztat minden országot, hogy csak bizonyítékokon alapuló és következetes lépéseket tegyen.

Gátolnák a hamis információk terjedését

Tedrosz elmondta: nagyon fontos a szóbeszédek és a félretájékoztatás elleni fellépés, ezért együttműködnek a Google internetes keresőrendszerrel annak érdekében, hogy a koronavírus témájában indított kereséseknél a WHO által közölt információk jelenjenek meg először. Több közösségimédia-platform, például a Twitter, a Facebook, a Tencent és a TikTok is lépéseket tett azzal a céllal, hogy korlátozzák a hamis információk terjedését a vírussal és a járvánnyal kapcsolatban.

A tüdőgyulladást okozó új koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhan városban. Tedrosz hétfői tájékoztatása szerint mára 23 országra terjedt át a betegség. A több mint 17 300 fertőzött túlnyomó többségét Kínában regisztrálták, Kínán kívül csak 151 fertőzést jelentettek az egészségügyi hatóságok. A halálos áldozatok száma 360 felett van, egyetlen haláleset történt Kínán kívül.

Bizonyítékokkal cáfolják a hamis híreket

A járvány kezdete óta számtalan megtévesztő rémhír és összeesküvés-elmélet ütötte fel a fejét az interneten az új koronavírussal kapcsolatban. A WHO igyekszik azonosítani és felszámolni azokat a leggyorsabban terjedő rémhíreket, amelyek akár egészségügyi károkat is okozhatnak, amennyiben alaptalan óvintézkedéseket és hamis gyógymódokat javasolnak. Az ENSZ szakosított szervezete komoly erőfeszítéseket tesz például a közösségi médiában működtetett csatornáin is annak érdekében, hogy bizonyítékokkal alátámasztva megcáfolja ezeket a hamis híreket a vírussal kapcsolatban.

Tedrosz utalt arra is, hogy túlságosan leegyszerűsített és korlátozó a jelenlegi, csak két elemből álló riasztási rendszerük, amely előfordul, hogy „nem felel meg a célnak”. „Van egy zöld jelzésünk és egy vörös jelzésünk, a kettő között pedig semmi” – mondta a WHO-főigazgató, hozzátéve, hogy a szervezet fontolgatja, hogy bevezet egy „köztes riasztási szintet” is.

A WHO múlt csütörtökön nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánította az új koronavírus által Kínában okozott tüdőgyulladás-járványt. Bár a szervezet akkor is kifejezetten hangsúlyozta, hogy nem ajánlja kereskedelmi és utazási korlátozások bevezetését, számos ország azóta elővigyázatosságból úgy döntött, átmenetileg nem engedi be a Kínából érkező repülőjáratokat.

A WHO végrehajtó testülete hétfőn kezdte meg hatnapos tanácskozását. Kedden rendkívüli megbeszélést folytatnak az új koronavírusról.