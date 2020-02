Barnier: Az EU és a tagállamok érdekei az elsők

„Eljött az idő, hogy a jövőbe tekintsünk” – fogalmazott Barnier, leszögezve: az EU, az összes tagállam és az összes európai állampolgár érdekei állnak az első helyen.

A politikus egy videót is megosztott üzenete mellett, amelyben az EU sajnálatát fejezi, hogy az Egyesült Királyság kilépett, de tiszteletben tartja a britek döntését. A videó szerint a britek mindig is többek lesznek egyszerű szomszédnál.

It’s time now to start looking forward. On Monday, I will present a draft mandate for the negotiations with the #UK.

One thing is clear: the interests of 🇪🇺, of each and every Member State and of all our citizens come first.https://t.co/CRmsGviUYO pic.twitter.com/JaiGEmjTq0

— Michel Barnier (@MichelBarnier) February 1, 2020