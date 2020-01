Átadták a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat

Bojtos Anita újságíró, a Magyar Hírlap munkatársa kapta idén a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elismerését Veres András győri megyés püspök, a testület elnöke adta át csütörtök este Budapesten.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a történészként és újságíróként is tevékenykedő kitüntetettet méltatva hangsúlyozta: jobban tudja szolgálni az igazságot és a megértést az, aki úgy ír a mai világ eseményeiről, hogy közben a múlt történéseit is ismeri. Az ilyen újságírónak ugyanis nemcsak horizontális, hanem vertikális rálátása is van az eseményekre.

A bíboros elmondta: Szalézi Szent Ferenc a katolikus újjászületés nagyszerű képviselője volt, ugyanakkor a protestánsok is becsülték, mert szeretettel, emberséggel tudott megnyilatkozni.

Aki a mai médiában képes megjeleníteni ezt az érzékenységet és emberséget, az egyrészt ritka értéket képvisel, másrészt tanúságot tesz keresztény hitéről – tette hozzá Erdő Péter. Veres András arról beszélt: sokszor felteszi magának a kérdést, régen volt-e könnyebb keresztény újságíróként dolgozni vagy ma.

Mert míg a kommunizmus idején nem lehetett nyíltan gyakorolni a keresztény újságírást, addig ma ugyan lehetne, mégis néha egészen furfangosnak és rámenősnek kell lenni ahhoz, hogy a keresztény értékrend érvényesülhessen egy-egy cikkben, tanulmányban – mondta.

Az MKPK elnöke megköszönte az újságíróknak, hogy minden küzdelem és nehézség ellenére vállalják ezt a munkát, és azt kívánta a díjazottnak és a médiában dolgozó keresztény újságíróknak, mindig legyen elegendő hitük, bátorságuk és szeretetük ahhoz, hogy munkájukat Isten dicsőségére végezzék.

Bojtos Anita a felolvasott laudáció szerint a Szent Margit Gimnáziumban érettségizett 2005-ben, ezután a budapesti Eötvös Collegium tagjaként történelem-néprajz szakon szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Doktori disszertációját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen írta a pálos rend 17. századi történetéről, és 2018-ban védte azt meg.

Vitéz Anita néven a Magyar Hírlap hasábjain ír elsősorban egyházi témákról, katolikus konferenciákról, megemlékezésekről, liturgikus eseményekről és ünnepekről, évfordulókról tudósít.

Emellett foglalkozik történelmi-kultúrtörténeti témákkal, mint például a bécsi Pázmáneum, a Mária-tisztelet, a magyar egyetemi képzés hagyományai. Bojtos Anita néven kutatja a magyar egyház-, társadalom- és eszmetörténetet.