Elhunyt George Herbert Walker, volt budapesti USA-nagykövet

Elhunyt 88 évesen George Herbert Walker, az Egyesült Államok egykori budapesti nagykövete – jelentette az amerikai média csütörtök este.

A 88 esztendős üzletember még szombaton hunyt el, és ez a búcsúztató istentiszteletet rendező templom közleményéből derült ki.

A Missouri állam St. Louis városában élő Walker egy hospice-ban hunyt el, fiának közlése szerint korábbi agyvérzésének szövődményei következtében.

George Herbert Walker két amerikai elnöknek – a néhai idősebb George H. Bushnak és az ifjabb George W. Bushnak – is a rokona volt. Üzletemberként is aktívan politizált a Republikánus Pártban. George W. Bush elnök 2003-ban nevezte ki az Egyesült Államok budapesti nagykövetének, ezt a posztot 2006-ig töltötte be.

Walker Connecticut államban született. A Yale Egyetemen diplomázott, a Harvardon jogi végzettséget is szerzett. Majd miután két éven keresztül a légierőnél teljesített szolgálatot, 1958-ban St. Louis városában telepedett le. Annál a pénzügyi cégnél kezdett dolgozni, amelyet a nagyapja alapított unokatestvérével, George H. Bush későbbi elnök anyai nagyapjával együtt.

Megemlékezésében a The New York Times című lap kiemelte, hogy budapesti nagyköveti megbízatása idején George Herbert Walker a két ország közötti jó kapcsolatok fenntartásán munkálkodott. Méltatásához az újság olyan fotót mellékelt, amelyen Mádl Ferenc néhai köztársasági elnökkel és Tom Lantos egykori amerikai képviselővel együtt látható.