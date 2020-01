Szakértő: A bölcsek tanácsa nem fogja megoldani a Fidesz és a néppárt ügyét

Az úgynevezett bölcsek tanácsa javaslata nem fogja előmozdítani a Fidesz és az Európai Néppárt ügyét – mondta a XXI. Század Intézet vezető elemzője csütörtök reggel az M1-en.



Deák Dániel elmondta, a háromtagú testületet – amelynek tagja Herman Van Rompuy, az Európai Tanács korábbi elnöke, Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellár és Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament korábbi elnöke – annyira különböző nézetű emberekből áll, hogy „sakk-matt helyzet” állt elő.

Azért is fontos a most zajló indonéziai találkozó, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz, és ahol a jobbközép pártokat tömörítő Kereszténydemokrata Internacionálé (újabb nevén Centrista Demokrata Internacionálé) tagjai egyeztetnek, mert meg tudják vitatni, hogy milyen irányba érdemes haladni – emelte ki Deák Dániel.

Hozzátette: az Európai Néppárt nyugat-európai tagpártjai mostanra balliberális irányba mozdultak el, és szükség volna egy „visszamozdulásra”. Az indonéziai egyeztetésen rádöbbenthetik a néppárt vezetőit, hogy rossz az az irány, amerre tartanak – mondta Deák Dániel.

A címlapfotó illusztráció.