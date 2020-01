A klímaváltozás elleni küzdelem visszatérő témája a Világgazdasági Fórumnak

Szakértők és döntéshozók az összetartozó és fenntartható világért – ez az ötvenedik, jelenleg is zajló davosi Világgazdasági Fórum mottója. A kedden kezdődött és pénteken záruló találkozó fő témája a klímavédelem.

Csath Magdolna közgazdász a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, „a kutatások szerint Afrikában, az arab országokban sokkal jobban tartanak a klímaváltozás következményitől, mint az Egyesült Államokban, illetve Kelet-Európában”. Véleménye szerint ez összefügg azzal, hogy egy adott térség, ország politikusai hogyan tálalják a témát, hogyan közvetítik a polgárok felé.

Csath Magdolna úgy gondolja, a klímavédelem fontos téma, de mentesíteni kellene a politikai szempontoktól, érdekektől, és sokkal inkább a szakmai szempontokat kellene előtérbe helyezni.

Sok apró dolgot kell megváltoztatni, hogy a nagy dolgok ne változzanak

Kiszelly Zoltán politológus szerint a mostani csúcstalálkozó szervezői nem gondolják visszásnak azt, hogy a fórum résztvevőinek nagy többsége magánrepülővel érkezett Zürichbe, és onnan helikopterrel utazott tovább Davosba, úgy, hogy többek közt a klímahelyzetre is próbálnak megoldást találni.

„Metternichnek tulajdonítják azt a mondást, mely szerint sok apró dolgot kell megváltoztatni, hogy a nagy dolgok ne változzanak”– mondta a politológus. Hozzátette, „jelenleg annak lehetünk tanúi, hogy a világ befolyásos emberei,

azért ülnek fel a zöld hullámra, hogy hatalmon tudjanak maradni.

Ha pedig politikai oldalról közelítjük meg a kérést, azt tapasztalhatjuk, hogy a legtöbb nyugat-európai társadalomban a zöldpártok erősödnek, míg a szociáldemokraták egyre jobban legyengülnek”.

Kiszelly Zoltán szerint a svéd Greta Thunberg már a zöldmozgalom arca lett, de mostanában egyre ritkábban szólal meg, és átadja a stafétát a német Luisa Neubauernek, aki sokkal erőteljesebben lép fel, és a gazdasági életbe is sokkal jobban beavatkozva hirdeti eszméit.

Visszatérő kérdés a klímahelyzet

Csath Magdolna elmondta, ötvenedik éve rendezik meg a fórumot, és szinte minden évben visszatérő kérdés a klímahelyzet. Hozzátette, amikor Klaus Schwab német közgazdász elindította a Világgazdasági Fórumot, céljának tűzte ki, hogy megjavítja a világot, éppen ezért annyira kiemelt témája a tanácskozásnak

a klímavédelem és az emberbarátibb, társadalmilag felelősebb kapitalizmus alapjainak megteremtése.

Csath Magdolna kiemelte, hogy a Világgazdasági Fórumon mutatta be az Oxfam brit nonprofit szervezet legújabb kutatását, amelyben rámutat arra, hogy az elmúlt tíz évben megduplázódott a milliárdosok száma, vagyis egyre csak nő a társadalmi egyenlőtlenség. A közgazdász arra is felhívta figyelmet, hogy a fórumon is érzékelhető az egyenlőtlenség, hiszen a résztvevők hét csoportba vannak kategorizálva titulusok szerint.

Az Oxfam kutatásából az is kiderül, hogy nagyjából

kétezer-kétszáz ember birtokol annyi vagyont, mint 4,6 milliárd ember

– tette hozzá Kiszelly Zoltán.

Az egyik nagy könyvelő cég minden évben megkérdezi a menedzsereket, hogy milyen témákat tartanak fontosnak. Ezen a listán a klímavédelem az ötödik helyre került, a menedzserek jobban félnek a kereskedelmi háborútól, a szakemberhiánytól, a kibertámadásoktól és a beszállítói láncok megszakadásától – ismertetett egy elemzést a politológus.

Az Oxfam mellett az Edelman amerikai kommunikációs cég nagyjából húsz éve készít felméréseket, amelyeket szintén a davosi csúcson mutatnak be. Idén arra keresték a választ, hogy a polgárok mennyire bíznak a kapitalizmusban. A kutatásból az derült ki, hogy az angolszász és a feltörekvő országokban töretlen a lelkesedés a kapitalizmus iránt, míg Nyugat-Európa lakossága egyre csalódik a kapitalista gazdaságban – mondta Kiszelly Zoltán az Ütköző műsorában.