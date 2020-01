Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára üdvözölte és fontos lépésnek nevezte a Eurowings és anyavállalata, a Lufthansa német légitársaságok azon bejelentését, hogy közvetlen légijáratokat indítanak Belgrád és Pristina között – közölte a NATO hétfőn.

A tájékoztatás szerint a légitársaság hétfőn Berlinben írt alá szándéknyilatkozatot a szerb és a koszovói fővárosok közötti légijáratok indításáról.

Stoltenberg nyilatkozatában fontos lépésnek nevezte a döntést, amely véleménye szerint megkönnyíti és gyorsabbá teszi az emberek közlekedését, valamint az áruszállítást a Nyugat-Balkán térségében.

Hozzátette, továbbra is a NATO koszovói missziójának (KFOR) parancsnoka dönt a Koszovó feletti légtér ügyében, az ENSZ Biztonsági Tanácsának idevonatkozó határozata szerint. A katonai szövetség továbbra is részt vesz és vezető szerepet tölt be a balkáni légi közlekedés normalizálásának hosszú ideje tartó folyamatában – tette hozzá a NATO főtitkára.

A címlapfotó illusztráció.