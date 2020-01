Sertést dobtak helikopterről a vállalkozó medencéjébe

Az interneten elterjedt videón látható, amint a helikopter egy villa fölé emelkedik, majd a kizuhanó állat nagy csobbanással a vízbe esik.

A fővárostól keletre lévő Jose Ignacio nevű fürdőhelyen történt esetet vizsgálják – mondta az államügyészség képviselője.

@PETAUK It happened in Uruguay. Here some of the rich are dedicated to throwing pigs from a helicopter. The person in charge is Argentine. He owns several prestigious clothing brands. His name is Federico Alvarez #EtiquetaNegra pic.twitter.com/3mz6BNKfLF

— Baltazar Viera #YoNoLosVoté (@VieraBaltazar) January 15, 2020