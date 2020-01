Heves eső csapott le Ausztrália déli részén

A hirtelen jött viharok következtében árvizek sújtják a déli államokat. Harminc perc leforgása alatt 44 milliméter csapadék esett Avalonnál, Sydney-től északra szerda délután. A szél eléri a 110 kilométer per órát, miközben délről észak felé halad – olvasható a The Guardian hírei közt.

Coming down hard. A welcome relief in #melbourne @abcmelbourne #rain pic.twitter.com/7NDevv9vF9

— Iskhandar Razak (@Isk137) January 15, 2020