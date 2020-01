Sikerült ellenőrzés alá vonni egy Sydney melletti „megatüzet”

Az ausztrál tűzoltóknak sikerült ellenőrzés alá vonni az egyik legnagyobb kiterjedésű, a Gospers-hegyen csaknem három hónapja tomboló „megatüzet” Sydney közelében – jelentették be a hatóságok hétfőn Új-Dél-Wales államban.

Shane Fitzsimmons, a tűzoltóság regionális vezetője elmondta: még egy kis területen kell eloltani a lángokat, de bizakodik abban, hogy most már ellenőrzés alatt tudják tartani a területet.

A Gospers-hegyi tűz október végén keletkezett egy nemzeti park területén, és idővel több más kisebb tűzgóccal egyesülve „megatűzzé alakult”, amely mintegy 8 ezer hektárnyi területet pusztított el.

Több tucat bozóttűz továbbra is tombol Ausztráliában. Az oltás sikerének esélyét némileg növeli, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban akár 50 milliméternyi eső is várható néhány érintett területen.

Az országban szeptember óta tomboló bozóttüzek mintegy kétezer otthont pusztítottak el, hatalmas kár keletkezett az élővilágban, akár egymilliárd állat is elpusztulhatott, és sűrű füst borította be a nagyvárosokat. Scott Morrison miniszterelnököt éles bírálatok érik, mert egyrészt a tűzvész közepén elutazott Hawaiira nyaralni, másrészt kritikusai szerint kormánya tagadja, hogy a klímaváltozás mekkora szerepet játszik a kialakult helyzetben. A választók körében mérhető népszerűsége 8 százalékponttal – 37 százalékra – esett vissza december eleje óta – derült ki a The Australian című napilap megrendelésére készült friss közvélemény-kutatásból. A felmérés szerint Anthony Albanese, az ellenzéki Munkáspárt elnöke jelentősen népszerűbb lett: a megkérdezettek 46 százaléka már szívesebben látná őt a miniszterelnöki székben, mint a másfél éve hivatalban lévő Morrisont.

A címlapfotó illusztráció.