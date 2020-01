Migránsok támadták meg a kalauzt egy romániai vonaton

Bevándorlók zaklatták egy vonat utasait Romániában, a magyar határ közvetlen közelében. Egy nőt kiraboltak, több más utassal arabul kiabáltak, fenyegették őket, megpróbálták ellopni az értékeiket. Líbiainak mondták magukat, de semmilyen papír nem volt náluk. Korábban menedékkérelmet nyújtottak be Romániában, így az uniós szabályok szerint nem lehetett őket bezárni, őrizetbe venni, szabadon utazhatnak az országban – hangzott el az M1 Híradójában.

Fenyegetően kiabált és lökdöste egy migráns a Temesvár-Nagybánya között közlekedő vonat kalauzát a hétvégén. Az egyik utas felvételein az is látszik, ahogy a magát líbiainak mondó férfi többször próbálja megütni az ellenőrt.

Később, már társai gyűrűjében is folytatta a fenyegetőzést. Nem sokkal korábban a román hatóságok a magyar határhoz közeli Érmihályfalváról indították útnak őket a nagysomkúti befogadóállomásra. A vonaton azonban több utast is zaklattak, illetve volt, akit ki is raboltak. Amikor a kalauzok figyelmeztették az utasokat a veszélyre, azzal fenyegetőztek, hogy elvágják a torkukat.

A migránsokat végül Nagykárolyban szállították le a vonatról. A kalauz ott is kétségbeesetten mesélte el a rendőröknek, hogy mi történt. A három férfit kihallgatták.

Pénzbírságot róttak ki a migránsokra rendbontás miatt, ugyanis egyelőre nem érkezett írásos feljelentés ellenük, miután itt a nagykárolyi állomás rendészetén kihallgatták őket, elszállították a nagysomkúti menekültszállásra.

A Bihar Megyei Határrendészeti Hivatal Közleménye szerint mivel a három férfi korábban menedékjogot igényelt a Máramaros Megyei Bevádorlási hivatalnál, ezért nekik nem kötelességük hivatalos kíséretet biztosítani melléjük, szabadon járhatnak-kelhetnek bárhol az országban. A migránsok célja feltehetően Magyarország volt, és innen akartak Nyugat-Európába jutni.

Hétfő délután csendes volt a nagykárolyi vasútállomás. Néhányan vártak csak a vonatokra. A városban élők azt mondják, felháborítja és elkeseríti őket a támadás.

Legutóbb karácsony előtt Budapesten támadott meg egy migráns egy nőt. Az Andrássy úton a 25 éves szír férfi feltépte egy kocsi ajtaját, beült, és megrúgta a kormánynál ülő nőt. Az áldozat próbált menekülni, de a férfi visszarántotta és többször megütötte.

A rendőrök a Hősök terénél fogták el, később a bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügyben a TEK is nyomoz: azt vizsgálják, hogy szír férfinek korábban volt-e köze az Iszlám Államhoz, illetve kikkel állt kapcsolatban, mióta Európába jött.

A címlapfotó illusztráció.