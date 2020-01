Pár óra alatt lett vádlott a nő

Hamis vád és ezáltal közbotrány okozása miatt elítélte kedden egy ciprusi bíróság azt a 19 éves brit nőt, aki csoportos nemi erőszakkal vádolt meg tavaly 12 izraeli turistát.

A nő eredetileg azt állította, hogy az izraeli fiatalok Ajía Napa üdülőhely egyik szállodai szobájában erőszakolták meg. Az izraeliek mindvégig tagadták ezt.

A vádlottra négy hónap felfüggesztett börtönbüntetést és 140 euró pénzbüntetést (46 ezer forint) szabott ki a Paralimni városban működő bíróság. A vezető bíró közölte: a közbotrány okozása súlyos szabálysértés, mégis azért szab ki ilyen enyhe büntetést, mert a panaszos ügyvédei útján elismerte, hogy hibát követett el a nemi erőszakról szóló hamis váddal. Ezenkívül – mint mondta – figyelembe vette a nő fiatal korát, „éretlenségét”, büntetlen előéletét, személyes és pszichológiai körülményeit, valamint azt, hogy már eltöltött majdnem egy hónapot vizsgálati fogságban a per hat hónapi időtartama alatt. A bíró figyelmeztette az elítéltet, hogy le kell töltenie a börtönbüntetést, ha három éven belül újabb súlyos szabálysértést követ el.

A bíró elmondta: a fiatal nő kihallgatása során bevallotta a nyomozóknak, hogy csak kitalálta a vádat, mert az izraeli fiatalok közül többen „megszégyenítették”, nevezetesen videóra vették kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális együttlétét izraeli barátjával.

A nő az ítélethirdetés után is azt állítja, hogy megerőszakolták, valamint hogy 10 nappal a feltételezett eset után, rendőrségi kihallgatása során kényszerítették eredeti vallomása visszavonására. Ügyvédei bejelentették, hogy fellebbeznek az ítélet ellen. A brit nő ügyvédje közölte, hogy védence ugyan hazamehet, de az igazáért folytatott harcnak nincs vége. Mint mondta: a most elítélt nő pár óra leforgása alatt lett áldozatból vádlott, akit nem csak előre megfontoltan, csoportosan megerőszakoltak, hanem utána még a hatóságok is meghurcolták.

A címlapfotó illusztráció.