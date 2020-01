Felmentették a német civil hajó pénzbüntetésre ítélt kapitányát Máltán

A máltai fellebbviteli bíróság kedden felmentette a tavaly májusban első fokon 10 ezer euró (3 millió forint) pénzbüntetésre ítélt Claus-Peter Reischt, a Mission Lifeline német civilszervezet által üzemeltetett hajó kapitányát.

Reischt azt követően vették őrizetbe a máltai hatóságok, hogy 2018 júniusában az MV Lifeline fedélzetén 234 menedékkérővel hajózott be a szigetország felségvizeire megfelelő engedélyek és úti okmányok nélkül. A többi között azzal vádolták, hogy törvénytelenül hajózott be a máltai vizekre és hajóját nem megfelelően, kedvtelési célú járműként regisztráltatta Hollandiában.

A vallettai fellebbviteli bíróság viszont úgy találta: az ügyészség nem tudta kellőképpen bizonyítani, hogy a kapitány bűnelkövetői szándékkal vezette volna hajóját a szigetország vizeire.

„Na ez aztán hihetetlen. Győztem” – írta a Twitteren Reisch.

Axel Steier, a drezdai székhelyű civil szervezet szóvivője szintén meglepőnek nevezte a fellebbezési eljárásban született ítéletet.

A vallettai hatóságok emellett visszaadják a lefoglalt MV Lifeline-t is, amelyet azonban már nem lehet bevetni, mert nem felel meg a regisztrációs követelményeknek. A német civilszervezetnek azonban új hajója van, a Rise Above, egy volt haditengerészeti hajó, amelyet gyakorlótorpedók elfogására használtak, s most átalakítanak, hogy tavasszal bevethessék a Földközi-tengeren átkelő migránsok keresésére.