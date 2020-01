Egyre több az illegális bevándorló Belgrádban

Megszállták Belgrád több kerületét az illegális bevándorlók. A parkokban, nagyobb kereszteződésekben, buszállomások környékén tömegével jelentek meg a Görögország felől érkező bevándorlók. A szerb főváros üresen álló épületeit is elfoglalták a migránsok – derült ki az M1 Híradójából.

Egyre több bűncselekményt követnek el migránsok Belgrádban, lakóházakba törnek be, bántalmazzák a tulajdonosokat, ellopják, ami mozdítható, és az utcán is rátámadnak a helyiekre.

Illegális bevándorlók bántalmaztak Belgrádban egy nőt háza udvarán, aki elmondta, szúróeszköz is volt a férfiaknál. A szomszédok és a járókelők segítettek a migránsokat elfogni, míg a rendőrség a helyszínre érkezett. A bevándorlókat a nő saját udvarán érte tetten, ekkor támadtak rá. Idén már több hasonló incidens is történt a szerb fővárosban.

Legutóbb január 4-én támadtak meg illegális bevándorlók egy fiatal férfit az utcán. A rendőrök gyorsan elfogták őket.

Szerbiában tavaly huszonhétezer bevándorlót regisztráltak. Nagy részük már elhagyta az országot, de jelenleg is ezrek várakoznak a térségben. Az utánpótlás jelenleg is nagy, van olyan nap, amikor négyszázan érkeznek, főként Észak-Macedónia és Bulgária felől, legújabban sokan Bosznia-Hercegovina irányából is visszatérnek Szerbiába, hogy onnan Magyarország felé folytathassák útjukat.

A címlapfotó illusztráció.