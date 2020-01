A család, mely visszatért Délvidékre

A Domonkos család több mint tíz éve Budapestről hazaköltözött Törökkanizsára, mert nem tudták megszokni a nagyvárosi forgatagot. Jelenleg hat huskyval élnek, és munkájuk mellett rengeteg időt szentelnek kedvenc időtöltésüknek, a kutyafogathajtásnak.

A törökkanizsai Domonkos család hat szánhúzó kutya büszke tulajdonosa, a legöregebb, Quinny, annak idején már Budapestre is Karl Ágnessel és férjével, Domonkos Lászlóval tartott. A házaspár 2009-ben úgy döntött, hogy visszatér délvidéki szülőfalujába.

Nem tett jót a lelkének a nagyvárosi nyüzsgés

Karl Ágnes az M1 Kárpát expressz című műsorában elmondta, nem boldogult Budapesten, nem szerette a nagyvárosi életet, nem tett jót a lelkének a nyüzsgés, ezért döntöttek úgy, hazaköltöznek Délvidékre, Törökkanizsára. A család kertes házban lakik, ahol egy kis sarkot alakítottak ki Ágnesnek, aki otthonról dolgozik, miközben szeretett kutyái veszik körül.

Végzettségük szerint programozó informatikusok

Karl Ágnes kiemelte, az, hogy a nap huszonnégy órájában otthon lehet, megkönnyíti az életét, mivel egy kisgyerek és a hat kutya sok feladattal jár. Úgy érzi az otthoni munkavégzésnek köszönhetően sokkal könnyebben össze tudja egyeztetni hivatását a magánéletével. Karl Ágnes és férje, Domonkos László végzettsége szerint programozó informatikus. Domonkos László a helyi általános iskolában matematika- és informatikatanár, közel kilenc éve.



Domokos László elmondta, szakmájában csak kétszáz kilométerre, Belgrádban volt álláslehetőség. Hozzátette, úgy döntött egyelőre nem vállalja el a munkát a nagy távolság miatt. Véleménye szerint jó döntést hozott, mivel megüresedett a törökkanizsai iskolában a matematikatanári állás, és őt kérték fel, hogy ha ideiglenesen is, de töltse be a megüresedett pozíciót.

Karl Ágnes férjét is megfertőzte a kutyafogathajtással

A huskyk iránti rajongás Karl Ágnestől származik, a kutyákkal és a kutyafogathajtó sporttal megfertőzte férjét is. Ma már férje se tudná elképzelni az életüket kutyák nélkül. Az édesanya örömére, kisfiuk, Ádám is szívesen tölt időt a kutyákkal, sőt, a fogathajtó sportban is részt vesz.

„A kutyák és az otthoni közeg nagy boldogság a családnak” – mondta Karl Ágnes. „Megnyugvást okoz, elégedettséggel tölt el, én szeretem ezt a helyet, a várost, a környezetet és az itt élő embereket” – fogalmatzott.

A Domonkos család kiteljesedett szülőföldjén. Törökkanizsa lehetőséget biztosított nekik arra, hogy teljes legyen a család a hat vagy akár több kutyával is.

