A Németországba visszatért iszlamisták több mint fele rendelkezik harci tapasztalattal

Az Iszlám Állam terrorszervezet Németországba visszatért tagjainak több mint fele rendelkezik harci tapasztalattal – derül ki a német kormány tájékoztatójából, amelyet az Alternatíva Németországnak (AfD) jobboldali ellenzéki párt megkeresésére adott ki kedden.

A biztonsági szolgálatok 67 visszatért személy esetében jutottak olyan értesülésekhez, hogy Szíriában vagy Irakban tevékenyen részt vettek harci cselekményekben vagy kiképzést kaptak.

A német kormány közölte azt is, hogy 2019 november közepéig bezáróan a biztonsági szolgálatok összesen 122 olyan visszatérőről tudtak, akik kapcsolatban álltak az Iszlám Állammal. Ötvenheten kizárólag német állampolgárok, további 24 személy pedig egy másik ország útlevelével is rendelkezik.

Hozzátette: a német hatóságok igyekeznek megakadályozni az országból kiutazott, német állampolgársággal nem rendelkező iszlamisták visszatérését.

Novemberben és decemberben Törökország több olyan nőt is visszatoloncolt Németországba, akik a Közel-Keleten csatlakoztak a dzsihadistákhoz. Köztük volt egy német–szíriai kettős állampolgár is, aki feltehetően több német nőt is rávett arra, hogy Németországból a szélsőségesek által egykor uralt területekre utazzanak. Őt vizsgálati fogságban helyezték.