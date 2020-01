Szereti a legeket Dubaj – A világ legmagasabb épületét tíz éve adták át

Tíz éve, 2010. január 4-én adták át az egyesült arab emírségekbeli Dubajban a világ legmagasabb épületét, a 828 méter magas Burdzs Kalifát, a Kalifa-tornyot.

Az építkezési munkálatok 2005-ben (Fotó: Chris Jackson/Getty Images)

A Kalifa-torony építése 2004. szeptember 21-én kezdődött el, és öt éven át tartott. 2010. március 10-én hivatalosan is a világ legmagasabb épületévé nyilvánították.

A Kalifa-torony avatási ünnepsége 2010. január 4-én volt (Fotó: MTI/EPA/Ali Hajder)

A dubaji emirátus vezetése az olajközpontú gazdaság átalakítását tűzte ki célul, és a szolgáltatásokon, turizmuson alapuló gazdaság létrehozását akarta megvalósítani. Ennek keretében döntött a Dubaj városközpont projekt megvalósításáról. A nagyszabású fejlesztés eredményeként többek közt kilenc szálloda, tizenkilenc felhőkarcoló lakóház, a Dubaj Mall bevásárlóközpont és egy 12 hektáros mesterséges tó, a Burdzs Kalifa-tó létrehozásáról is döntöttek.

A Kalifa-torony az újonnan kialakított belváros központi épületeként emelkedik a magasba. Az épület alaprajza a pókliliom háromlevelű absztrakt verziójára hasonlít, és iszlám építészeti jegyeket is hordoz,

a szamarrai nagymecset spirális minaretjét idézi meg.

A három sziromszerű elem egy központi mag köré került, lentről felfelé minden szirom spirálosan kisebbedik a torony tetejéig, ahol egyébként 1,2 méteres a kilengés.

A világ legmagasabb épületének tervezése, kivitelezése és működtetése is különleges megoldásokat igényelt, és bővelkedik a legekben: 163 emelet magas, a 148. emeletén szabadtéri kilátóteraszról lehet körbenézni, de a kevésbé bátrak a 124. emeleti teraszról is megcsodálhatják a panorámát.

A legmagasabb lakószint a 108. emeleten van, az épület több szintjét elfoglaló Armani Hotel legmagasabb lakosztályát a 39. emeleten lehet kibérelni. Itt van a világ legmagasabban fekvő uszodája a 76., szórakozóhelye a 144. és a legmagasabban fekvő étterme a 122. emeleten. A feljutásról 57 lift gondoskodik, amelyek mindegyike óránként 64 kilométeres sebeséggel száguld, az enyhébb emelkedőkön 8 mozgólépcső működik. Emellett üzletek, irodák, üzemeltető és kiszolgáló szintek találhatók még az épületben.

(Fotó: James D. Morgan/GettyImages)

Tíz év kellett a Burdzs Kalifa avatása után, hogy megdöntsék a torony magassági rekordját. Dubajban 2020-ban ugyanis átadják a Dzsidda-toronynak nevezett 1000 méter magas, 530 000 négyzetméter összterületű felhőkarcolót, ami 1,23 milliárd dollárba kerül, és 2013-ban kezdték építeni.

Az építkezés már 2007-ben rekordot döntött, soha azelőtt ilyen magasra még nem pumpáltak betont, és a szélsőséges sivatagi időjárás miatt ráadásul speciális összetételű betont használtak fel, amely egyrészt kibírja a nappali 50 Celsius-fokos hőmérsékletet, másrészt pedig ellenáll az épület tömegéből adódó hatalmas nyomásnak.

A beton készítésekor jeget adagoltak a kevercsbe, és többnyire éjjel keverték, amikor hűvösebb volt. Az épület fő tartószerkezete – 192 darab 50 méter mélyre ásott pillér – 45 ezer köbméter vasbetonból áll. A teljes épülethez összesen 330 ezer köbméter betont és 39 ezer tonna betonacélt használtak fel. Az extrém körülmények, a fényűző anyagok mind-mind emelték az építés amúgy is magas költségeit, amelyek végül 1,5 milliárd dollárra emelkedtek. A dubaji emirátusnak végül elfogyott a pénze, és a szomszédos Abu-Dzabitól kellett kölcsönt kérni.

Az eredetileg Dubaj-toronynak, azaz Burdzs Dubajnak elnevezett épületet ezért az utolsó pillanatban Abu-Dzabi nagylelkű uralkodója, Kalifa bin Zájid ál-Nahajan után Burdzs Kalifának (Kalifa-toronynak) nevezték el.

Kétszer is látható a naplemente

Bár a felhőkarcoló építésénél számos környezetkímélő megoldást alkalmaztak, a torony az extrém körülmények miatt a világ legpazarlóbb alkotásai közé tartozik: csak a napi vízfelhasználása 964 ezer liter, a hűtéshez pedig tízezer tonna folyadékot keringetnek.

A felhőkarcoló belső csatornarendszere egy egészen high-tech, hangszigetelt, bonyolult csőhálózat, amely csökkenti a száz emelet magasból lepottyanó anyag zaját és sebességét. A város csatornahálózata el sem tudja vezetni a temérdek szennyvizet, így a vécéken lehúzott, napi 15 tonnára becsült ürüléket kamionokkal szállítják el egy szennyvízfeldolgozó telepre.

(Fotó: EPA/Ali Haider)

A „függőleges városnak” is nevezett épület több tíz kilométer távolságból is látható, s a levegőből magányos, égbe meredő tűre emlékeztet. Egyedülálló élményt nyújtva csak innen lehet meglátni kétszer is a napfelkeltét vagy a naplementét, nagyjából egy perc eltéréssel, csak jó ütemben kell beszállni valamelyik gyors üvegliftbe.

A felső emeleteken még naplemente után is perceken át látható a Nap,

ezért Dubaj vallási vezetése külön szabályt hozott az épületben lakók számára a ramadán alatti böjtölésre. A 80. emelet fölött tartózkodók naplemente után két perccel, a 150. emelet fölött lévők három perccel később kezdhetik meg az étkezést.