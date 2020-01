Fegyelmit kaptak az égő ház előtt fotózkodó tűzoltók

A fotó, amelyen a tizennyolc tűzoltó látható, éjfél előtt került föl a Facebookra. Mint kiderült, a csapat főnökük nyugdíjba vonulását akarta megünnepelni a közös képpel, de a fotó sokakból nemtetszést váltott ki a közösségi oldalon, és elítélték az effajta ünneplést – olvasható a Sky News hírei közt.

Firefighters in Detroit will be disciplined after posing for a photo in front of a burning house https://t.co/8UA9KcfUeB

— Sky News (@SkyNews) January 2, 2020