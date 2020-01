Háborús állapotok alakultak ki Nyugat-Európa több nagyvárosában szilveszteréjjel. Egymás után kerülnek fel az amatőr videók az internetre, amelyek főként a bevándorlók által lakott kerületekben készültek. A videókon autók lángolnak, utcai bandák lövik egymást vagy a rendőröket, tűzoltókat, mentősöket. Németországban emellett szélsőbaloldali csoportok is összecsaptak a rendőrökkel Lipcsében – az utcai háborúnak több tucat sérültje van, egy rendőr életéért két napja küzdenek az orvosok – hangzott el az M1 Híradóban.

Így ünnepelték az új évtized beköszöntét a Brandenburgi kapunál. Berlin szívében tízezrek gyűltek össze, hogy együtt számolják vissza az év utolsó másodperceit, és gyönyörködjenek a város által szervezett, hivatalos tűzijátékban.

A német főváros központjától kissé távolabb egészen más, szinte háborús hangulat uralkodott ugyanekkor. Ezek a képek a Neukölln nevű – jelentős részben bevándorlók lakta – városrészben készültek, ahol idén már szilveszterkor is tilos lett volna a tűzijátékozás és a petárdázás.

A korlátozást még 2019. január végén jelentették be, arra hivatkozva, hogy a környéken az elmúlt években is szabályos utcai harcok alakultak ki szilveszterkor, ráadásul a kivonuló rendőröket és a tűzoltókat is számos támadás érte.

A tiltás ellenére idén sem volt másként. A tűzijátékokkal az elhaladó autókat, járókelőket és a környező házakat célozták a randalírozók. Többen riasztópisztolyokkal lövöldöztek mindenfelé, még a tűzoltókra is.

Hasonlóan kaotikus állapotok uralkodtak Berlin Schöneberg negyedében. A környékre kivezényelt rendőröket tavaly több támadás érte. A randalírozók idén kifejezetten készültek az összecsapásra.

Az ide kivezényelt rendőrök tehetetlenül nézték végig, ahogy a tiltás ellenére szinte egész éjjel durrogtak a petárdák. Senki sem volt biztonságban: a környék lakói, az áthaladó autók, de még a babakocsikat toló nők is célponttá váltak.

A legnehezebb dolguk mégis Lipcsében volt a hatóságoknak. A város Connewitz negyedében több rendőrt is megtámadtak erőszakos szélsőbaloldali csoportok. Előbb kövekkel dobálták őket, majd petárdákat és tűzijátékokat lőttek ki rájuk. Egy 38 éves rendőr eszméletét vesztette, miután eltalálta egy rakéta, súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Eddig kilenc ember ellen indítottak eljárást.

Szinte az összes német nagyvárosból, így például Frankfurtból és Hamburgból is érkeztek hírek a petárdákkal, tűzijátékokkal és üvegekkel a rendőrökre támadó randalírozókról.

A címlapfotó illusztráció.