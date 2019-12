Világszerte készülnek már a szilveszterre

Az egyik legnagyobb mulatság most is New Yorkban, a Time Square-en lesz. A téma idén a nagylelkűség, így a kristálygömböt is ennek megfelelően díszitik. Hangolnak már a Bécsi Filharmonikusok is, január elsején a klasszikus dallamok mellett kilenc új darabot is játszanak majd a művészek – közölte az M1 Híradója.