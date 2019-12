Öt ember halálát okozta egy lezuhant repülőgép Louisiana államban

Az Atlantába indult kétmotoros Piper Cheyenne típusú repülőgép a Lafayette regionális repülőtértől nagyjából egy mérföldre csapódott a földnek egy posta parkolójában.

A baleset helyszínéről készült képeken megperzselt, illetve égő pázsitot, valamint egy kiégett parkoló autót lehetett látni.

BREAKING: At least 5 people dead after small plane crashes near post office in Lafayette, Louisiana

pic.twitter.com/fVxRjSrAId

— Breaking911 (@Breaking911) December 28, 2019