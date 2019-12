Letartóztatások egy katonai helyőrség elleni támadás után Venezuelában

A venezuelai hatóságok hétfőn hat embert tartóztattak le, köztük egy szökevény katonát, akit egy katonai helyőrség elleni támadás legfőbb felelősének tartanak.

A latin-amerikai ország védelmi minisztere által szélsőségesen ellenzékinek minősített fegyveres csoport vasárnap támadást intézett egy katonai helyőrség ellen Venezuela déli részén, a Brazíliával közös határ közelében, a tűzharcban egy katonatiszt életét vesztette. A támadók állítólag fegyvereket is zsákmányoltak, de végül akciójuk kudarcba fulladt, a fegyvereket a hadsereg visszaszerezte. Néhány támadót a hírek szerint rögtön foglyul is ejtettek, s a hivatalos bejelentés szerint hétfőn további hat embert vettek őrizetbe, köztük egy Darwin Balaguera nevű dezertőr katonát.

Jorge Rodríguez tájékoztatási miniszter az eset után a szomszédos Kolumbiát és Brazíliát, valamint Perut és Ecuadort tette felelőssé a katonai incidensért, azt állítva, hogy ezek az országok megkönnyítették a fegyveres csoport számára az akció végrehajtását. Az említett államok kormányai a tárcavezető szerint kihasználják a venezuelai hadseregből megszökött és országaik területén menedéket kereső katonákat, hogy általuk erőszakot szítsanak, pusztítást végezzenek Venezuelában.

A kolumbiai külügyminisztérium hétfőn nyilatkozatban utasította el Nicolás Maduro elnök minden alapot nélkülöző, rosszhiszemű vádaskodását. Kolumbia szerint a venezuelai törvénytelen rezsim külső ellenségkép kreálásával el akarja terelni a figyelmet a súlyos belső problémákról.

Noha az önmagát januárban Venezuela ideiglenes elnökévé nyilvánító Juan Guaidó ellenzéki vezetőt mintegy ötven ország elismerte Venezuela ideiglenes elnökének, köztük az elsők között az Egyesült Államok és Brazília is, más országok – például Oroszország és Kína – továbbra is Nicolás Madurót tartják a latin-amerikai állam törvényes vezetőjének, és a Venezuelában jelentős hatalmi tényezőt formáló hadsereg hivatalosan továbbra is mellette áll.

Venezuela évek óta súlyos gazdasági és politikai válsággal küzd. A hatalmas olajkészletekkel rendelkező ország gazdasága gyakorlatilag összeomlott. Tavaly súlyos, több száz emberéletet követelő tömegtüntetések kezdődtek. Maduro az ellenzéki többségű parlamentet gyakorlatilag minden hatalmától megfosztotta.

A címlapfotó illusztráció.