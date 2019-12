Több mint 170 gyerek zaklatását ismerte el a Legio Christi

A Krisztus Légiója Kongregáció, latin nevén Legio Christi római katolikus szervezet 33 tagja nyolc évtized leforgása alatt 175 kiskorút molesztált szexuálisan – tudatta az 1941-ben alapított szervezet egy belső vizsgálat lefolytatása után.

A mexikói alapítású rend helyi idő szerint szombat este közzétett közleményében arról számol be, hogy legalább 60 gyereket maga a rend alapítója, a 2008-ban elhunyt Marcial Maciel Degollado rontott meg.

A többi 32 pedofil pap közül öt másik sincs már életben, nyolcan szögre akasztották a reverendát, egy elhagyták a rendet, míg 18-an jelenleg is tagok. Közülük négyen csak korlátozásokkal misézhetnek, és semmilyen kapcsolatba nem kerülhetnek kiskorúakkal, 14-en pedig semmilyen lelki pásztori tevékenységet nem végeznek.

„A gyülekezet azért teszi közzé a vizsgálat eredményét, hogy minden tagunk és segítőnk közösen léphessen fel, hogy felszámoljuk a gyerekekkel szembeni szexuális visszaéléseket, és biztosítsuk, hogy hogy a gyerekek biztonságban lehessenek” – húzta alá közleményében a Legio Christi.

A mexikói Marcial Maciel Degollado 87 éves korában halt meg az Egyesült Államokban. Egyházi pályafutása jelentős részét köztisztelettől övezve töltötte, és a katolikus egyház egyik legsikeresebb adománygyűjtőjeként tartották számon, aki híveket is szép számban toborzott, és számos fiatalt is megnyert az egyháznak.

Tíz évvel a halála előtt derült fény arra, hogy kábítószeres problémái voltak, és fiúkat és fiatal férfiakat zaklatott az 1940-es és 1950-es évektől kezdve. A halála után derült ki, hogy két nővel is szexuális kapcsolata volt, egyikük közülük is kiskorú volt. Degolladónak legalább hat gyermeke született, és a vádak szerint közülük is többet szexuálisan zaklatott.

Joseph Ratzinger bíboros, a Vatikán hittani kongregációjának vezetőjeként vizsgálatot rendelt el az ügyben, majd pápává választását követően, 2006-ban leváltotta Degolladót, és elrendelte, hogy életet hátralévő részét elvonultan, imádkozással és vezekléssel töltse, és semmilyen nyilvános feladatot ne vállaljon.