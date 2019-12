A közel-keleti keresztények sokkal jobban átélik a karácsony vallási jellegét

Nyugat hatása már a közel-keleti keresztények esetében is jól érezhető, hiszen a itteni keresztény családok is előszeretettel díszítik fel lakásukat, állítanak karácsonyfát. Azonban nem felejtették el az ünnep vallási, spirituális jellegét sem, a felekezet tagjai részt vesznek az ünnepi szentmiséken, majd hatalmas felvonulásokat tartanak, illetve különböző vallási helyszíneket is felkeresnek.