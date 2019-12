Az elmúlt évtizedben sokat változott a világ gazdasági és biztonsági szempontból is

Néhány nap múlva az évtized végéhez érünk. Az elmúlt évtizedben sokat változott a világ és a gazdaság, más kihívásokkal néz szembe az emberiség, és megváltozott a biztonsági helyzet is.

Érdeklődők a kínai tőzsdén (Képünk illusztráció. Fotó: EPA/ How Hwee Young)

Amire a 2000-es évek elején már számítani lehetett, hogy Kína globális szereplőként jelenik meg a piacon – erről beszélt Pintér István, a Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány elnöke a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában. Mint mondta, ennek már akkor látható jelei voltak, amikor 2002-ben az ország csatlakozott a Világkereskedelmi Szervezethez. A csatlakozással

Kína gyakorlatilag a „gazdasági keringés” része lett,

ennek a dinamikáját azonban senki sem tudta megjósolni. Pintér Sándor elmondta, Kína két évtized alatt egy olyan erős játékos lett, amely még az Egyesült Államok gazdasági szintjét is meghaladja.

Véleménye szerint arra sem lehetett számítani az elmúlt években, hogy megroppannak a transzatlanti kapcsolatok, pontosabban, hogy megromlik az Egyesült Államok és Nyugat-Európa viszonya. Az azonban várható volt, hogy kiteljesedik a negyedik ipari forradalom, amelynek jelentős következményei lesznek. Ennek a bekövetkezését több szakértő is előre jelezte – tette hozzá.

Közép-Európa erős lett

Lóránt Károly közgazdász arról beszélt, hogy Magyarország csatlakozását Európai Unióhoz nem lehetőségként értékelte, hanem annak, hogy Magyarország nem tudja majd megvédeni gazdasági érdekeit, és egy alárendelt helyzetbe kerül. Ezzel szemben az ország erősödött, és a szakértő kiemelte a közép-európai térség erősödését is, ezen belül pedig a visegrádi négyek teljesítményét – tette hozzá.

A közgazdász is megemlítette Kínát, gazdasági szempontból ugyanis számítottak arra, hogy előbb utóbb megjelenik a globális színtéren, de arra nem, hogy ezt rohamos sebességgel teszi meg. Felidézte azokat az időket, amikor Kínában zajlott a kulturális forradalom, és az ország gazdasági mutatói a mélypontra süllyedt. Ma már azonban egy erős centralizáció után

áttértek egy államkapitalista gazdálkodásra.

Kiemelte, ma már geopolitikai szinten is kiemelkedően teljesít az ország, rendkívüli erőforrásokat tudnak meghatározott területekre összepontosítani, már Afrikában is jelen vannak, és egyelőre bizonytalan, hogy Európa vagy az Egyesült Államok tudná-e ellensúlyozni ezt a fajta jelenlétet – fűzte hozzá.

Pintér Sándor arra is felhívta a figyelmet, hogy napjainkban az emberiség számos nehézséggel néz szembe. Az egyik ilyen a klímaváltozás, környezetszennyezés, a migráció és a nagymértékű terrorizmus világszerte. Mint mondta, hatalmas összegeket költenek az államok fegyverkezésre, ugyanakkor olyan emberek kezébe is kerülnek ezekből, akik ezt az emberek ellen fordítják. Emlékeztetett a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásra, amikor al-Kaida terrorszervezet összehangolt öngyilkos merényletsorozatot követett el az Egyesült Államokban.

Közel háromezer ember vesztette életét

Azon a reggelen 19 al-Káida gépeltérítő szállt fel amerikai utasszállító repülőgépekre, hogy az USA fő jelképeinek számító épületekbe vezessék bele a gépeket. A New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba egy-egy repülőgép csapódott be, az épületek kigyulladtak, és két órán belül mindkettő összeomlott. 2995 ember vesztette életét, az áldozatok túlnyomó többsége civil volt. Megjegyezte, azóta is folyamatosak a terrorcselekmények, egyre több helyen követnek el merényleteket.

Véleménye szerint az Európai Unió szétverése is elkezdődött, nemcsak külső, de belső harcok is jellemzik a szövetséget. A legjelentősebb külső támadás a migráció, amellyel terrorsejtek jutnak be Európa szívébe, merényleteket követnek el,

Nyugat-Európa vezető politikusai pedig csak szemet hunynak e fölött.

Pintér Sándor szerint a migrációs kihívások a jövőben is nagy megpróbáltatások elé teszik majd az államokat. Erre világít rá a XXI. Század Intézet felmérése is, amely szerint az elkövetkező évtizedekben most még elképzelhetetlen méreteket ölt majd a bevándorlás. 2050-ig több száz millió ember kelhet útra. Európában érzékelhetővé vált a fokozódó migrációs nyomás, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal összesítése szerint összesen 2019 szeptemberéig 516 ezer menedékkérelmet regisztráltak a kontinensen.