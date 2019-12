Földrengésre is felkészültek a tokiói olimpia szervezői

Földrengés-szimulációt végeztek a tokiói olimpia szervezői csütörtökön az újonnan épült Ariake Arénában, a tornaversenyek helyszínén.

A 2020-as tokiói olimpiára épülő Ariake Aréna a japán fővárosban 2019. november 21-én (Fotó: MTI/EPA/Majama Kimimasza)

A japán főváros biztonsági főnöke, Jarimizu Hiroja a gyakorlatot követően elmondta, hogy 7,3-es erősségű rengést idéztek elő, melynek epicentruma az észak-tokiói öbölben volt, ahol 12 sportág versenyei zajlanak majd jövő nyáron. A gyakorlat során 350 „néző” volt a csarnokban, melyből a mentősök, illetve a rendőrség, tűzoltóság és az önvédelmi erők tagjai menekítették ki őket.

„A cél az volt, hogy modellezzük, vészhelyzet esetén a szervezők és a város vezetése hogyan tud együttműködni. Úgy gondolom, a célunkat megvalósítottuk, a felek jól kommunikáltak egymással” – mondta Jarimizu, aki arról is beszélt, hogy a gyakorlat során japánul és angolul is bemondták és kiírták a teendőket a csarnokban, ahol a menekítésben segédkezők több „sérültet elláttak” mielőtt a kijáratokhoz segítették volna őket.

A távol-keleti szigetország a Föld egyik leggyakrabban földrengésektől sújtott területe, évente átlagosan 1500 rengést mérnek, igaz, ezek túlnyomó része nem okoz súlyos károkat. Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben több, katasztrófát okozó földrengés is volt Japánban. A Kobét megrázó 1995-ös földrengés 6400 halálos áldozatott követelt, míg 2011-ben az ország északkeleti partját ért nagy erejű természeti csapásban 18 ezren hunytak el. A több mint nyolc éve történt 9-es erősségű földmozgás hatására szökőár pusztított, amely romba döntötte a fukusimai atomerőmű egy részét is, így a térséget nukleáris katasztrófa is sújtotta.