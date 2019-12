Szünet nélkül jönnek a migránsok a magyar határ felé

Egyre nagyobb a nyomás a déli határon, a hétvégén csaknem 400 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a katonák és a rendőrök, a határ vajdasági oldalára pedig százak érkeznek.

A bihácsi Bira befogadóállomás 2019. december 12-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Letáboroznak és arra várnak, hogy mikor induljanak el Magyarország felé. Egyre több migráns követeli ismét azt, hogy nyissák meg a határt, azt mondják, ők

Németországba akarnak menni.

A határhoz közeli magyar településeken élők is érzik a megnövekedett forgalmat, azt mondják, ismét feltűntek a migránsok az üresen álló házakban – hangzott el az M1 Híradójában.

Sokan nem veszik igénybe a befogadóközpontokat

Pokrócon, hálózsákban és kartonpapíron alszanak a migránsok Belgrádban, a hidak alatt, sokan tüzet is raknak. Pedig nem messze onnan van egy befogadóközpont, ahol ételt és teljes ellátást is kapnak a bevándorlók, de sokan nem veszik igénybe, inkább meghúzzák magukat.

„Meg kell nyitni a határokat a migránsok előtt. Főleg a szírek előtt, akik a táborlakók 1 százalékát teszik ki” – mondta egy szír migráns Belgrádban.

A szerb fővárosban most több száz migráns lehet, a legtöbben

a magyar határ felé veszik az irányt.

A vajdasági magyar településeken, Martonoson, Horgoson és Magyarkanizsán is sokan gyülekeznek.

Magyarkanizsán az egyik erdőben valóságos sátortábort alakítottak ki maguknak. A helyi hatóságok többször is felszámolták már a tábort, de a migránsok újra felépítik, éjjelente innen próbálnak meg átszökni Magyarországra.

„Abdullah vagyok és Németországba akarok eljutni” – nyilatkozta egy jemeni migráns az M1-nek Magyarkanizsán.

Többször is megpróbáltak átjutni a határzáron

A legtöbben azt mondták: többször is megpróbáltak átjutni a határzáron, a legtöbben háromszor, négyszer is megtették, de visszaküldték őket. Az egyik migráns arra utalt: ha pénz kell az átjutáshoz, azt is megoldja.

„Én ember vagyok és nem állat. Pénz kell? Nem gond, az van. Akkor mi a gond? A németek megnyitották a határt, mi a gond?” – mondta egy migráns. Magyarkanizsára naponta érkeznek migrások délről, hétfőn ezért újabb intézkedésekről döntött az önkormányzat.

„Most már többen vannak járőrök az utcán, ami újdonság, hogy mostanában egy nagyobb csoport van a megszokottnál az erdősávban, lent a Tisza-part mellett, itt kell sűríteni az intézkedéseket” – nyilatkozta az M1-nek Lackó Róbert, Magyarkanizsa migránsügyi koordinátora.

Ásotthalomnál és Röszkénél is nagyobb a mozgás a korábbinál,

vannak, akik a kerítésen másznak át, mások a Tiszán próbálkoznak, csónakkal.

A határ magyar oldalán folyamatos a rendőri jelenlét, autókkal és helikopterekkel is pásztázzák a környéket. Csak most hétvégén csaknem 400 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek.